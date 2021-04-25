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الكهرباء: 6 محافظات ستسفيد من مشروع إنشاء " مركز التحكم الإقليمي"

الأحد 25/أبريل/2021 - 04:31 م
بوابة الفجر
محمد عصام
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قالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنها وقعت اليوم عقد إنشاء مركز التحكم الإقليمي للجهد العالي بمنطقة الدلتا  طلخا في مرحلته الأولي مع تحالف بقيادة Hitachi ABB Power Grids ، والذي من المتوقع أن يحسن من كفاءة الشبكة الكهربائية في 6 محافظات  هي الدقهلية، الغربية، المنوفية، القليوبية، كفرالشيخ ، دمياط.   

 

ويستهدف المشروع  بحسب وزارة الكهرباء الذي تم إعداده من قبل المكتب الاستشاري العالمي EDF،  مواجهة التوسع الهائل في الشبكة الكهربائية  بنطاق تلك المحافظات حيث يستهدف التصميم المبدئي لمركز التحكم الإقليمي ، ومراقبة عدد 107 محطات بسعة  إسمية 12000 ميجا فولت أمبير  قابل للتوسع حتى 200 محطة محولات في منطقة الدلتا خلال الخمسة عشر سنة القادمة، و تقليل زمن انقطاعات التغذية الكهربية باستخدام أحدث الأساليب العلمية في اكتشاف الأعطال والمناطق المتأثرة بها وسرعة تامين التغذية لهذه الأماكن وتحسين معدلات إتاحية الطاقة الكهربية للمشتركين والمستثمرين.

 

وأضافت الوزارة أن المشروع يساعد أيضا  في تسهيل عمل المناورات وتوزيع الأحمال لإمكانية تنفيذ برامج الصيانة الدورية والطارئة لمهمات الشبكة طبقا للمعدلات العالمية، وتسهيل عمل الدراسات اللازمة لمواجهة تطور الأحمال، والحفاظ على مستوى الجودة العالي لخدمة المشتركين، والتشغيل الاقتصادي لمهمات الشبكة للوصول للمعدلات العالمية في هذا المجال، والإسهام في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين من خلال تحسين نوعية خدمات الطاق، وتحقيق وفورات اقتصادية للشركة المصرية لنقل الكهرباء.

 

وأوضحت الوزارة أن توقيع إنشاء مركز التحكم الإقليمي تم مع تحالف يضم  (ABB Power Grids Switzerland , ABB Power Grids Egypt, Elsewedy Electric for Trading & Distribution Co.)) ، مشيرة إلى أن  التكلفة الإجمالية من المشروع 936 مليون جنيه  بمدة تنفيذ 24 شهرا.

وأضافت الوزارة أنه كان قد تم التعاقد  في نهاية 2020 مع شركة السويدي للكابلات إحد الشركات المصرية "EgyTech "لتنفيذ اعمال الحزمة الثانية من المشروع  بتكلفة 202 مليون جنيه بمدة تنفيذ 18 شهرا؛  والذي يتمثل دورها في تصميم وتوريد وتركيب واختبار والضمان لــ 1200كم كابلات ألياف ضوئية هوائية ،OPGW وملحقاتها وكذلك 71 كم ألياف ضوئية أرضية UFOC وملحقاتها لشبكة ربط محطات المحولات بمركز التحكم بطلخا.

 

وبهذا ستكون التكلفة الإجمالية للمشروع نحو 1.1 مليار جنيه مصري، علي أن يتم توفير الموارد المالية للمشروع من خلال تسهيلات إئتمانية من الوكالة الفرنسية للتنمية AFD  بقيمة 50 مليون يورو وتمويل ذاتي من مصادر الشركة المصرية لنقل الكهرباء بما يعادل  11 مليون يورو.

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