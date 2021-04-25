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أبرزها نهاية العام الدراسي لسنوات النقل.. تعرف على قرارات التعليم الجديدة

الأحد 25/أبريل/2021 - 04:14 م
بوابة الفجر
محمد عوده
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قرارات جديدة، أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، اليوم الأحد، تتعلق بالعام الدراسي الحالي 2020 - 2021، الذي جاء في ظروف استثنائية، فرضتها جائحة كورونا العالمية، التي بدأت في مدينة ووهان الصينية، خلال شهر مارس الماضي، ثم سرعان ما انتشرت في بقية دول العالم، مخلفة ما يربو على 146 مليون حالة إصابة، و3 ملايين حالة وفاة، في شتى دول العالم.

ومن بين أبرز القرارات انتهاء العام الدراسي الحالي لطلبة وطالبات صفوف النقل، بانتهاء شهر أبريل الحالي، فيما تتعلق القرارات الأخرى بتنظيم ما تبقى من العام الدراسي بالنسبة لطلبة وطالبات الشهادتين الإعدادية والثانوية، التي كانت محل جدل وتساؤلات من قبل الطلبة وأولياء الأمور، بشأن ما إذا كانت ستجرى الامتحانات في موعدها من عدمه، وكيف سيتم استكمال ما تبقى من العام الدراسي، في ظل الارتفاع الملحوظ الذي تشهده مصر في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، وفقا لإحصائيات وزارة الصحة والسكان التي يتم رصدها والإعلان عنها بشكل يومي.

فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" أبرز قرارات وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، الصادرة، اليوم الأحد، بشأن العام الدراسي الحالي 2020 - 2021:

سنوات النقل:

ينتهي العام الدراسي الحالي 2020 - 2021، لطلبة وطالبات سنوات النقل من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الثانوي، باستثناء الشهادتين الإعدادية والثانوية، بانتهاء شهر أبريل الحالي.

تعقد الامتحانات الشهرية لشهر أبريل الحالي في أيام 26، و27، و28، وفقا للجداول المعلنة، وبعد نهايتها تبدأ الإجازة الصيفية للسنوات من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الإعدادي، وكذلك الصفين الأول والثاني الثانوي.

طلبة الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة:

يتم استكمال العام الدراسي لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، وتقام الامتحانات النهائية للشهادتين حسب الجداول المعلنة، على أن يظل حضورهم إلى المدارس اختياريًا، وتقوم الدولة باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لطلاب الشهادات العامة أثناء الامتحانات التجريبية والنهائية.

المدارس الدولية:

تستكمل المدارس الدولية الدراسة والامتحانات حسب جداولها المخططة سابقًا، مع التشديد على منح أولياء الأمور حرية الاختيار فيما يتعلق بحضور أبنائهم، وأن تقتصر أيام الحضور على 3 أيام بحد أقصى، واستكمال التعلم أونلاين.

التعليم الفني وذوي الاحتياجات الخاصة:

سيتم نشر ضوابط تقييم طلاب التعليم الفني، وضوابط تقييم المواد غير المضافة للمجموع، وضوابط تقييم الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة قبل نهاية الأسبوع.

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