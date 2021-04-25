السيطرة على حريق محدود نشب في كافيه شهير بالمهندسين

أخمدت قوات الدفاع المدني بالجيزة حريق محدود إندلع في كافيه شهير بمنطقة المهندسين، وسط محافظة الجيزة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل كافيه شهير بمنطقة المهندسين وسط المحافظة.



دفع مدير الإدارة بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ 3 سيارات إطفاء، وحاصرت القوات ألسنة اللهب وتمكنت من السيطرة على الحريق، وأخطر مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق وانتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق وإعداد تقرير حول سبب تشوبه.