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محافظ قنا: اختيار القيادات الجديدة حسب الكفاءة والشفافية والعدالة

الأحد 25/أبريل/2021 - 04:18 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن المحافظة حريصة على تطبيق مبادئ الكفاءة والشفافية والعدالة في اختيار القيادات الجديدة وذلك طبقا للقواعد والمعايير والشروط المُقررة بما يتيح اختيار العناصر المؤهلة ممن لديهم القدرة على تطوير العمل والأداء وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.
وأضاف الداودي أن أعضاء اللجنة قد وجهوا عددا من الاسئلة للتعرف على السمات الشخصية للمتقدمين لقياس قدرتهم على حل المشكلات، وإدارة الأزمات واتخاذ القرارات، وكذا الإنجازات التي حققها المتقدمين خلال فترة حياتهم المهنية ومقترحاتهم حول تطوير منظومة العمل بالوحدات المحلية التي قد يعملون بها.
وأشار إلى حرص المحافظة على ضخ دماء جديدة للجهاز التنفيذي بالمحافظة وتصعيد الكوادر الشابة التي تمتلك قدرات قيادية لتنمية العمل الإداري بالوحدات المحلية من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية نحو تمكين الشباب وتطوير الجهاز الإداري بالدولة.
وأكد محافظ قنا، على مراعاة ان يكون المتقدمين ملمين بكافة القوانين المتعلقة بالوظيفة المتقدم إليها وأن يعمل بروح الفريق وأن ينقل خبراته المكتسبة من التدريب المستمر لمرؤوسيه لخلق جيل جديد من المتميزين، موضحا انه تم اجراء المقابلات الشخصية لعدد 15 متقدم لشغل وظيفة رئيس قرية.
وأوضح أن أعضاء اللجنة الدائمة لاختبار المرشحين لشغل وظيفة رئيس قرية، بعضوية كل من المهندسة فاطمة إبراهيم، السكرتير العام المساعد للمحافظة والدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم وناجى صلاح، مدير عام مديرية التنظيم والإدارة، وحمدي حسين، المدير المالي والإداري بديوان عام المحافظة، وأحمد أبو المجد، مدير ادارة الشئون القانونية بالديوان العام وهاني صلاح مدير ادارة الموارد البشرية والدكتورة هبه القاضي، عضو اللجنة الدائمة لاختبار القيادات عن جامعة جنوب الوادي.

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