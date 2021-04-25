Advertisements

تحصين 1.6 مليون راس ماشية ضد مرض الجلد العقدي وجدري الاغنام

الأحد 25/أبريل/2021 - 04:41 م
بوابة الفجر
محمد عصام
Advertisements

أعلنت وزارة الزراعة استمرار حملتها لتحصين المواشي على المستوي الجمهورية ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام والتى بدأت في أوائل الشهر الجاري.

وأضاف الوزارة، إن إجمالي الماشية التى تم تحصينها  منذ بداية الحملة حتى الآن  ارتفع إلى تحصين مليون و645 ألف و208 رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدي وجدري الاغنام بينهم  مليون و247 ألف و218 رأس أبقار، 347 ألف و603 رأس أغنام، 50 ألف و387 رأس ماعز" حتى 24 أبريل 2021.

 وأكدت وزارة الزراعة أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية تناشد السادة المربين التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.

أخبار تهمك

بيان مهم من "التعليم" بشأن امتحانات الشهور لصفوف النقل

منذ حوالي 6 ساعات

أسطورة ليفربول يفتح النار على صلاح بعد التعثر أمام نيوكاسل

منذ ساعتين و 19 دقيقة

تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الأحد: البلاد تتعرض لمنخفض جوي

منذ حوالي 16 ساعة

قنبلة الموسم.. موسيماني يصر على طرد كهربا من الأهلي

منذ 41 دقيقة

محمد رمضان يغلق التعليق على منشور نعي الطيار بعد الهجوم عليه

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. انفصال عربة قطار أبوقير بالإسكندرية (صور)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. كارتيرون ينقلب على نجم الزمالك

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل.. وفاة "عشماوي" بعد تنفيذه 1070 حكم إعدام

منذ 41 دقيقة

شقيقة الطيار عبير المستكاوى لـ محمد رمضان: "حسبي الله قهرت الراجل"

منذ يوم

عاجل.. التعليم تعلن اختبارات شهر أبريل المتممة للفصل الدراسي الثاني

منذ حوالي 4 ساعات

وزير التعليم يكشف حقيقة إلغاء أجزاء من مناهج الثانوي

منذ ساعة و 20 دقيقة

الكشف عن سر مشادة حسام حسن ورمضان صبحي

منذ ساعتين و 11 دقيقة

أول تعليق من مخرج مسلسل "موسى" على ظهور إسماعيل ياسين بشكل غير لائق

منذ ساعة و 8 دقيقة

تعرف علي ضحية حلقة اليوم من "رامز عقله طار"

منذ أقل من ساعة

بالمستندات بلاغ للنائب العام ضد مسلسل ملوك الجدعنة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. قفزة كبيرة في إصابات كورونا اليومية وانخفاض الوفيات (بيان رسمي)

منذ حوالي 16 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:00 م

عاجل.. وفاة "عشماوي" بعد تنفيذه 1070 حكم إعدام

وزير التعليم يكشف حقيقة إلغاء أجزاء من مناهج الثانوي

04:20 م

قنبلة الموسم.. موسيماني يصر على طرد كهربا من الأهلي

05:00 م

بيان مهم من "التعليم" بشأن امتحانات الشهور لصفوف النقل

11:25 ص

محمد رمضان يغلق التعليق على منشور نعي الطيار بعد الهجوم عليه

07:09 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى