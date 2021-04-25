تحصين 1.6 مليون راس ماشية ضد مرض الجلد العقدي وجدري الاغنام

أعلنت وزارة الزراعة استمرار حملتها لتحصين المواشي على المستوي الجمهورية ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام والتى بدأت في أوائل الشهر الجاري.

وأضاف الوزارة، إن إجمالي الماشية التى تم تحصينها منذ بداية الحملة حتى الآن ارتفع إلى تحصين مليون و645 ألف و208 رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدي وجدري الاغنام بينهم مليون و247 ألف و218 رأس أبقار، 347 ألف و603 رأس أغنام، 50 ألف و387 رأس ماعز" حتى 24 أبريل 2021.

وأكدت وزارة الزراعة أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية تناشد السادة المربين التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.