سؤال برلماني لوزير المالية بشأن خطة الحكومه للنهوض بمحافظات الصعيد



وأوضحت "السعيد" أنه رغم زيادة المخصصات ولكن المواطن يجد المعاناة في العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.



كما أثنت عضو مجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة، علي المبادرات الرئاسية التي تم إطلاقها تحت رعاية الرئيس السيسي، مثل حملة ١٠٠مليون صحه، وفحص سرطان الثدي.



وكانت قد شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الأحد، إلقاء وزير المالية، الدكتور محمد معيط، البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 2022.



وأحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، البيان المالي الذي ألقاه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، لمناقشته.

وجهت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، عدة تساؤلات لوزير المالية، الدكتور محمد معيط، اثناء اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمحلس النواب، بحضور الوزير، بشأن خطة الحكومه للنهوض بمحافظات الصعيد وبالأخص محافظة أسيوط.وأضافت "السعيد" في سؤالها، أن محافظة أسيوط هي الأكثر فقرًا علي مستوي الجمهوريه، مشيرة إلى أنه ليس هناك ربط بين بيانات وأرقام الحكومة ومدي تحقيق الخدمة للمواطن، موضحة أن المحافظة بها مستشفي مركزي تم هدمة من ثلاث سنوات وإلى الان لم يتم البناء.وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنه هناك 250 ألف مواطن من غير مستشفي مركزي بساحل سليم بعد الهدم، متساءلة: لماذا يتم تحميل المواطنين بمصاريف الصرف الصحي بالقري علي الرغم من أن القري ضمن مبادرة "حياة كريمة"؟.