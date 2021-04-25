حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز على إنبي ضمن مباريات الجولة ال 13 مؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز أمس بثلاث أهداف مقابل هدف، لينفرد بالمركز الثاني خلف الزمالك ولكن مازال لديه مباراتان مؤجلتين.





ويستعد الزمالك لمواجهة فريق البنك الأهلي ضمن مباريات الدوري المصري غدً فى تمام التاسعة ونصف مساءًا بتوقيت القاهرة والعاشرة ونصف مساءًا بتوقيت السعودية.





ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مواجهة الزمالك والبنك الأهلي

الزمالك 36 نقطة

الأهلي 33 نقطة

بيراميدز 30 نقطة

المصري 29 نقطة

الاتحاد السكندري 28 نقطة

سموحة 27 نقطة

مصر المقاصة 26 نقطة

سيراميكا كليوباترا 25 نقطة

إنبي 24 نقطة

الجونة 24 نقطة

غزل المحلة 24 نقطة

أسوان 20 نقطة

المقاولون العرب 18 نقطة

طلائع الجيش 17 نقطة

وادى دجلة 16 نقطة

البنك الأهلي 14 نقطة

الإسماعيلي 14 نقطة

الإنتاج الحربي 12 نقطة



