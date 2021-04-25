نيس يفوز على مونبلييه بثلاثية مثُيرة في الدوري الفرنسي

تمكن نادي نيس من تحقيق فوز ثمين بنتيجة 3 / 1 على مونبلييه اليوم الأحد في إطار منافسات الجولة الـ 34 من الدوري الفرنسي.









ورفع نيس رصيده إلى 46 نقطة في المركز التاسع بفارق نقطة واحدة خلف مونبلييه.









وتقدم مونبلييه بهدف مبكر للغاية سجله جايتان لابورد في الدقيقة الثالثة ، ورد نيس بثلاثة أهداف سجلها هشام بوداوي وجان كلير توديبو وأليكسيس كلاود ماوريسي في الدقائق السادسة و39 و40



