تفاصيل إصابة ١٣ شخص في حادث تصادم بالدقهلية

شهد طريق ( ميت غمر - أجا) فى محافظة الدقهلية، اصابة١٣ شخص بإصابات متنوعة وكدمات وكسور واشتباه ما بعد الارتجاج، اثر حادث تصادم سيارة ميكروباص أجرة مع جرار زراعي.





تلقي اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق ( ميت غمر - أجا ) أمام قرية " بشلا " دائرة المركز.



وبإنتقال الضباط والفحص تبين تصادم كلا من السيارة رقم ( ن ق ر ۲۳۸ أجرة " ميكروباص " ) جارى تحديد قائدها، بإتجاه أجا، وجرار زراعی ( بدون لوحات معدنية يقطر عدد ۳ مقطورات محملين بالطوب الأحمر ) قيادة "محمد عبد التواب محمد " ۲۲ سنة،سائق ومقيم قرية " الديرس " دائرة مركز أجا، بذات الإتجاه التخطى الخاطئ لقائد السيارة الأولى مما أدى إلى إصطدامه بالمقطورة الأخيرة للجرار الزراعي.



نجم عن ذلك إصابة ١٣ شخص من مستقلي السيارة الأولى بإصابات تراوحت مابين الكسور والكدمات وإشتباه مابعد الارتجاج وتم نقلهم إلى مستشفى ميت غمر العام.



وبسؤال قائد الجرار الزراعي أيد ذات المضمون، وتم التحفظ على المركبات وقائد الجرار الزراعى، وجاری استكمال الفحص.



وحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة لمعرفة سبب الحادث.