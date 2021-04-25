تعرف علي ضحية حلقة اليوم من "رامز عقله طار"

يستضيف الفنان رامز جلال الفنانه ريم مصطفي ضحية مقلب الفنان رامز جلال في الحلقه الثالثه عشر من برنامج" رامز عقله طار" والذي يعرض في تمام الساعه 6:24 بتوقيت مصر.









ويواصل النجم رامز جلال تقديم مُغامراته السنوية من خلال مقالبه، ويُقدم هذا العام برنامج "رامز عقله طار"، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وﯾﺑدأ اﻟﻣﻘﻠب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، حيث يتم ﺗوﺻﯾله إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ في مدينة الرياض حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ما يُزيد من فزعه وخوفه.



يذكر أن الفنانه ريم مصطفي كانت تستعد للمشاركه في السباق الرمضاني الحالي في مسلسل " الملك" بطوله الفنان عمرو يوسف إخراج حسين المنباوي



الجدير بالذكر أن المسلسل كان من المقرر عرضه في رمضان الحالي، لكنه توقف من جهه شركه الانتاج حتي يتم مراجعته تاريخيا..