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قنبلة الموسم.. موسيماني يصر على طرد كهربا من الأهلي
الأحد 25/أبريل/2021 - 05:00 م
محمد الصو
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استقر
الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي
الأهلي، على رحيل نجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ويرفض
موسيماني كل محاولات لجنة التخطيط في التدخل من أجل الإبقاء على خدمات محمود عبد
المنعم كهربا لاعب الفريق، خلال الموسم الجديد.
وأعلن
النادي الأهلي في وقت سابق، عن توقيع عقوبة على كهربا، بالابتعاد عن المشاركات
لمدة شهر، وتغريمه مبلغ 200 ألف جنيه، لعدم التزامه، قبل أن تنتهي في 31 مارس
الماضي.
ويستعد
النادي الأهلي لمواجهة إنبي، مساء بعد غدٍ السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر
من الدوري المصري الممتاز.
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