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قنبلة الموسم.. موسيماني يصر على طرد كهربا من الأهلي

الأحد 25/أبريل/2021 - 05:00 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على رحيل نجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

ويرفض موسيماني كل محاولات لجنة التخطيط في التدخل من أجل الإبقاء على خدمات محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق، خلال الموسم الجديد.

 

وأعلن النادي الأهلي في وقت سابق، عن توقيع عقوبة على كهربا، بالابتعاد عن المشاركات لمدة شهر، وتغريمه مبلغ 200 ألف جنيه، لعدم التزامه، قبل أن تنتهي في 31 مارس الماضي.

 

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة إنبي، مساء بعد غدٍ السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز.

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