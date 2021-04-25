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استجابة لما نشرته الفجر.. دخول قبة الشافعي مجانًا والثلاثاء القرار النهائي

الأحد 25/أبريل/2021 - 04:42 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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علمت بوابة الفجر الإلكترونية من مصادر لها داخل وزارة السياحة والآثار، أنه صدرت أوامر شفهية بإتاحة الدخول مجانًا إلى قبة الإمام الشافعي، وبدأ تفعيل تلك الأوامر منذ صباح اليوم الأحد، حيث كانت كل الزيارات مجانية.

وكانت بوابة الفجر الإلكترونية قد نشرت موضوعات ترصد حالة الجدل التي ثارت حول عمل تذكرة دخول لقبة الإمام الشافعي بين المهتمين بالشأن التراثي والأثري، ومحبي الإمام، حيث ثارت الآراء ما بين مؤيد ومعارض للفكرة.

وفي استجابة سريعة من المجلس الأعلى للآثار صدرت الأوامر ابتداء من اليوم الأحد بأن يكون الدخول إلى القبة مجانًا، وحسب ما أوضحت المصادر، سوف يصدر قرار تفصيلي ينظم عملية الدخول والزيارة لقبة الإمام، ويحدد الفئات المستثناه من تذاكر الدخول، وهل تشمل الأجانب أم ستقتصر على المصريين فقط.

يذكر أن وزارة السياحة والآثار افتتحت قبة الإمام الشافعي للزيارة بعد انتهاء مشروع الترميم الخاص بها والذي استغرق العمل فيه ما يقرب من 5 سنوات متواصلة، وتم الإعلان عن دمج القبة في تذكر حوش الباشا، بحيث يكون دخول قبة الإمام الشافعي بـ 10 جنيهات للمصريين وللطلاب 5 جنيهات.

وعلق عدد من المهتمين على الأمر وكان من بينهم بسام الشماع المؤرخ المعروف والذي عارض القرار وقال إنه من غير المنطقي أن تكون زيارة قبة الإمام بتذكرة دخول، في حين أيد الدكتور عبد الرحيم ريحان الخبير الأثري المعروف القرار وطالب بضم كل المساجد والكنائس التي لا تقام فيها الشعائر إلى القرار.

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قبة الشافعي حوش الباشا بوابة الفجر الفجر

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