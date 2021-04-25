القابضة للصناعات الغذائية: آفاق جديدة للتعاون بين مصر والسودان

أعلن اللواء أحمد حسنين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، عن وجود آفاق جديدة للتعاون بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركة الاتجاهات المتعددة المحدودة السودانية، بعد الإعلان عن تأسيس أول شركة مساهمة مصرية سودانية بموجب مذكرة التفاهم التى تم توقيعها بين الجانبين المصري والسوداني.





وجاء توقيع مذكرة التفاهم يوم الأربعاء الماضى وشهد مراسم التوقيع كل من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، و الفريق الركن ميرغني إدريس مدير منظومة الصناعات الدفاعية السودانية، لتعلن مذكرة التفاهم عن إنشاء كيان جديد وهو "الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة".





ويساهم فيها كل من الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، وشركة جنوب الوادي للتنمية التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير والتابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وشركة الاتجاهات المتعددة التابعة لوزارة الدفاع السودانية.





وأشار حسنين بأن هناك شراكة إستراتيجية ممتدة مع دولة السودان الشقيقة منذ اكثر من ٦ سنوات وخاصة فى مجال اللحوم الحيه والتي ساهمت فى استقرار اسعار اللحوم الطازجة فى السوق المصري.





وأكد حسنين أن نجاح تجربة التعاون الإستراتيجية بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركة اتجاهات المتعددة المحدودة هو ما أدي الي إنشاء الشركة المصرية السودانية الجديدة وذلك لخدمة شعبى وادى النيل بهدف تحقيق التبادل التجاري والأمن الغذائي لكلاً منهما.





وفى سياق متصل أكد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية أن مجال عمل الشركة الجديدة واختصاصاتها يشمل العديد من أوجه التعاون المختلفة بين كل من مصر والسودان ومنها (التجارة العامة والتوزيع، وكذلك الاستثمارات فى مجال الثروة الحيوانية والنباتية، وتسمين وإنتاج المواشي والعجول ومصنعاتها ومشتقاتها سواء للسوق المصري أو التصدير، وكذا زراعة وإنتاج واستيراد وتصدير كافة المحاصيل الحيوية والزيتية في كلا البلدين، وكذلك التعاون المشترك في مجالات (عصر الحبوب الزيتية وتكرير الزيت – السكر – السمسم – الأرز – القمح – الفول السوداني ومنتجاته – القطن – الخضر والفاكهة – العصائر ومركزاتها – الأسمدة الكيميائية – المطهرات والمنظفات)، بالإضافة إلى ما يستجد من منتجات أخرى يمكن التعاون في إنتاجها وتجارتها من خلال الشركة استيراداً وتصديراً وغيرها من المجالات التي تعود بالنفع على الاقتصاد القومي للبلدين.





وأكد حسنين عن سعادته البالغة بإنشاء هذه الشركة تحت رعاية الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، مؤكداً بأن الشركة القابضة للصناعات الغذائية وكافة الشركاء المعنيين سيقومون بعمل العديد من الاتفاقات والشراكات الإستراتيجية والتى من شأنها تحقيق الأمن الغذائي.





ومن الجدير بالذكر بأن مقر الشركة الجديدة سيكون بجمهورية مصر العربية بمحافظة القاهرة وللشركة الحق فى ممارسة نشاطها وفتح فروع لها فى محافظات الجمهورية، وذلك فى ضوء حجم أعمال وأنشطة الشركة، فضلاً عن وجود مقر أخر للشركة بدولة السودان الشقيقة.