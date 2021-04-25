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تصريحات جديدة وعاجلة من وزير التعليم

الأحد 25/أبريل/2021 - 04:48 م
بوابة الفجر
ريم محمود
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أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تصريحات جديدة بشأن امتحانات الثانوية العامة من أجل التوضيح وحسم الامور بشكل نهائي:

وجاءت تصريحاته كالتالي:
١) ينتهي العام الدراسي لسنوات النقل بانتهاء الامتحانات الشهرية هذا الاسبوع.

٢) نعلن قبل نهاية الاسبوع "ضوابط تقييم المواد خارج المجموع والمستوى الرفيع" لسنوات النقل والاعدادية والمدارس الدولية.

٣) سوف نعلن "ضوابط المواد خارج المجموع للثانوية العامة" بعد اجازة عيد الفطر المبارك ان شاء الله.

وقال الوزير: وارجو عدم الجدال في هذا الموضوع اطلاقا.

ما سوف نعلنه نحترمه جميعا وينتهي الامر وندع الطلاب يذاكرون في هدوء.

وأضاف الوزير: بعد اعلان انتهاء العام الدراسي لسنوات النقل ظهرت مطالبات بالغاء اجزاء من مناهج الشهادات العامة وهنا يجب التأكيد انه "لا يوجد حذف لأى وحدات من مناهج الشهادات العامة".

واستكمل: وارجو عدم تكرار هذا الطلب لاننا حسمنا الامر وهناك متسع من الوقت للتحضير اكثر من اى عام سابق مع العديد من المنصات الالكترونية والقنوات التعليمية والبث المباشر ومصادر تعلم ضخمة.

وكانت قد تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك بعد التشاور مع السيد رئيس الوزراء والأجهزة المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة والسكان، أن تكون نهاية شهر أبريل الجاري هي نهاية العام الدراسي لسنوات النقل من رياض الأطفال حتي الصف الثاني الثانوي باستثناء الشهادتين الإعدادية والثانوية.

تعقد الامتحانات الشهرية لشهر أبريل الجاري في أيام ٢٦، ٢٧، ٢٨ وفقًا للجداول المعلنة وبعد نهايتها تبدأ الإجازة الصيفية للسنوات من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الإعدادي وكذلك الصفين الأول والثاني الثانوي.

ويتم استكمال العام الدراسي لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية والامتحانات النهائية للشهادتين حسب الجداول المعلنة على أن يظل حضورهم إلى المدارس اختياريًا وعلى أن تقوم الدولة بكافة الإجراءات الاحترازية لطلاب الشهادات العامة أثناء الامتحانات التجريبية والنهائية.

تستكمل المدارس الدولية الدراسة والامتحانات حسب جداولها المخططة سابقًا مع التشديد على منح أولياء الأمور حرية الاختيار فيما يتعلق بحضور أبنائهم وأن تقتصر أيام الحضور على ٣ أيام بحد أقصى واستكمال التعلم أونلاين.

سيتم نشر ضوابط تقييم طلاب التعليم الفني وضوابط تقييم المواد الغير مضافة للمجموع وضوابط تقييم الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة قبل نهاية الأسبوع.

تعرب الوزارة عن امتنانها بمرور العام الدراسي الثاني وسط جائحة كورونا وقد استكمل الطلاب القدر الأكبر من المناهج المقررة، وأتموا قدرًا مناسبًا من التقييم للمرور إلى العام الدراسي الأعلى وهو ما لم تتمكن منه دول كبيرة حول العالم.

تطمئن الوزارة أولياء الأمور وطلابهم المقيدين بالشهادتين الإعدادية والثانوية أنها تبذل كل الجهود لاتمام امتحانات الشهادتين بيسر وبإجراءات تأمينية واحترازية للحفاظ على تكافؤ الفرص وعلى صحة وسلامة الطلاب والسادة المعلمين والإداريين والله الموفق والمستعان.

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