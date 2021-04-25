مستشار وزير الصحة: تلقي الرئيس للقاح رسالة طمأنة للمواطنين

قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة، إن تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، للقاح كورونا رسالة طمأنة للمواطنين للحصول على اللقاح، موضحة أن لقاح كورونا ليس حلا سحريا للقضاء على الجائحة وإنما خطوة في اتجاه الحل بالتوازي مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.





وأضافت "نهى عاصم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أننا نحتاج لسرعة الإقدام على تناول اللقاح وخاصة للأطقم الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، داعية المواطنين بسرعة التوجه للحصول على اللقاح.



