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مستشار وزير الصحة: تلقي الرئيس للقاح رسالة طمأنة للمواطنين

الأحد 25/أبريل/2021 - 04:49 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة، إن تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، للقاح كورونا رسالة طمأنة للمواطنين للحصول على اللقاح، موضحة أن لقاح كورونا ليس حلا سحريا للقضاء على الجائحة وإنما خطوة في اتجاه الحل بالتوازي مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأضافت "نهى عاصم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أننا نحتاج لسرعة الإقدام على تناول اللقاح وخاصة للأطقم الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، داعية المواطنين بسرعة التوجه للحصول على اللقاح.

وتابعت مستشار وزير الصحة، أنه مهما كانت الأعراض الجانبية للقاح لا تقارن بالإصابة بمضاعفات حال الإصابة بكورونا، منوهة بأن الأعراض الجانبية للتطعيم أمر طبيعي نتيجة التفاعل المناعي وهي أمر جيد، وتحدث حتى في تطعيمات الأطفال، مشددة على أن هناك عواقب كثيرة لكورونا وأمور غير مفهومة حتى الآن، وبعض المصابين تتدهور حالتهم الصحية خلال فترة قصيرة.

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وزيرة الصحة مصر لقاح كورونا الفجر الرئيس السيسي

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