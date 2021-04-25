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وزارة التربية والتعليم تكشف موعد انتهاء العام الدراسي الجاري

الأحد 25/أبريل/2021 - 04:52 م
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
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وزارة التربية والتعليم.. انتابت العددي من الدول حالة من الاضطراب ولاسيما في النظام التعليمي، بسبب فيروس كورونا، الذي أجبر الوزارات على اتباع أنظمة مختلفة.

وزارة التربية والتعليم

وتصدرت وزارة التربية والتعليم تريند محرك البحث الشهير جوجل اليوم الأحد، عقب الإعلان عن موعد انتهاء العام الدراسي الجاري.

وزارة التربية والتعليم وانتهاء العام الدراسي 

وأعلنت وزارة التربية والتعليم موعد انتهاء العام الدراسي، والمقرر في شهر أبريل الجاري، لسنوات النقل من رياض الأطفال حتي الصف الثاني الثانوي باستثناء الشهادتين الإعدادية والثانوية.

قرار وزارة التربية والتعليم بشأن الامتحانات

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن الامتحانات الشهرية لشهر أبريل الجاري ستعقد في أيام ٢٦، ٢٧، ٢٨ وفقاً للجداول المعلنة وبعد نهايتها تبدأ الإجازة الصيفية للسنوات من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الإعدادي وكذلك الصفين الأول والثاني الثانوي.

جداول وزارة التربية والتعليم للامتحانات

كما أشارت وزارة التربية والتعليم إلى استكمال العام الدراسي لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية والامتحانات النهائية للشهادتين حسب الجداول المعلنة على أن يظل حضورهم إلى المدارس اختيارياً.

وزارة التربية والتعليم والإجراءات

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الدولة ستراعي كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية لطلاب الشهادات العامة أثناء الامتحانات التجريبية والنهائية، لضمان صحة وسلامة الطلاب.

وزارة التربية والتعليم تعلن خطتها للامتحانات

ونوهت وزارة التربية والتعليم أن المدارس الدولية، تستأنف الدراسة والامتحانات حسب جداولها المخططة سابقاً مع التشديد على منح أولياء الأمور حرية الاختيار فيما يتعلق بحضور أبنائهم وأن تقتصر أيام الحضور على ٣ أيام بحد أقصى واستكمال التعليم "عن بعد".

ضوابط وزارة التربية والتعليم للمواد غير المضافة

وقالت وزارة التربية والتعليم إنه سيتم نشر ضوابط تقييم طلاب التعليم الفني وضوابط تقييم المواد غير مضافة للمجموع وضوابط تقييم الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة قبل نهاية الأسبوع.

وزارة التربية والتعليم تشكر الطلبة وأولياء الأمور

وأعربت وزارة التربية والتعليم عن امتنانها بمرور العام الدراسي الثاني وسط جائحة كورونا، حيث استكمل الطلاب القدر الأكبر من المناهج المقررة وأتموا قدراً مناسباً من التقييم للمرور إلى العام الدراسي الأعلى وهو ما لم تتمكن منه دول كبيرة حول العالم.

وزارة التربية والتعليم تطمئن الطلبة وأولياء الأمور

ودعت وزارة التربية والتعليم اولياء الأمور والطلاب إلى الاطمئنان وعدم التخوف، مؤكدةً بذل كل الجهود لاتمام امتحانات الشهادتين بيسر وبإجراءات تأمينية واحترازية للحفاظ على تكافؤ الفرص وعلى صحة وسلامة الطلاب والسادة المعلمين والإداريين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

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