نجمه الإغنية اللبنانيه ضحيه "خمس نجوم"

يستضيف برنامج " خمس نجوم" المطربه اللبنانيه نوال الزغبي ضيفه الحلقه الثانيه عشر في تمام التاسعة مساءًا والذي يقدمه كلا من الشرنوبي، نور، غاده عادل



برنامج "خمس نجوم" يقدمه لاول مرة معاً النجوم غادة عادل، نور، كريم فهمي، مُصطفى قمر، محمد الشرنوبي، حيث يُقدمون حلقات كاميرا خفية بأسلوب غير تقليدي .



الجدير بالذكر أن النجمة اللبنانية نوال الزغبي، قد طرحت كليب أغنيتها الجديدة " عقلي وقف " علي "ديزر"، وقناة شركة " روتانا " على يوتيوب، في باكورة أعمالها لعام 2021



الاغنيه من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبدالمنعم، وإخراج فادي حداد، وتقول: "أنا عقلي وقف مش عارفة أنا مالي بجد.. أنا أول مرة اتخطف.. قدام الدنيا بحالها لأول مرة.. اعترف "