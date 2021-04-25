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ملوك الجدعنة 13.. ننشر تفاصيل الحلقة الثالثة عشر من مسلسل ملوك الجدعنة 2021 | أزمة قوية بين "سرية" و "سفينة" (مسلسلات رمضان 2021)

الأحد 25/أبريل/2021 - 04:53 م
ملوك الجدعنة 13
ملوك الجدعنة 13
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ملوك الجدعنة 13.. ننشر تفاصيل الحلقة الثالثة عشر من مسلسل ملوك الجدعنة 2021 | أزمة قوية بين "سرية" و "سفينة" (مسلسلات رمضان 2021)

شهدت الحلقة 12 مواساة سرية لصديقه الوحيد سفينة بعد وفاة ابنة شقيقته نجلاء التي تقوم في المسلسل بعد وفاة ابنتها حبيبة، ويحاول سفينة الخروج من حالة حزنه ليقف بجانب شقيقته نجلاء.

وفي حزن شديد ذهب سرية لمقابلة والدته في الحبس، والتي طمأنته بأنها بخير ولا تريد إلا سعادته وسعادة شقيقه فقط وأنه رجل البيت ويجب أن يتكاتف مع شقيقه سعيد الذي يجسد دوره عبدالرحمن القليوبي، ويظل سرية جالسًا على الأرض في القسم بعدما جرى حبس والدته بشكل مؤقت تمهيدا لمحاكمتها بالتجارة في المخدرات.

ويحاول عنتر الذي يجسد دوره الفنان وليد فواز، الإيقاع بين سرية وسفينة بأي طريقة، ويستغل في ذلك بسنت جارتهم في الحارة التي تلعب دورها الفنانة فرح يوسف، حيث تخبر الأخيرة سرية بأنها شاهدت فاتن التي تلعب دورها الفنانة ياسمين رئيس، وهي تقف مع سفينة في وضع غير لائق، ليصدها سرية ويخبرها بأنهم واحد وأنه يثق به أكثر مما يثق من نفسه لتنصرف خائبة الرجاء.

كذلك شهدت الحلقة وفاة سيف العتال ابن زاهي العتال الذي يجسد دوره الفنان عمرو عبد الجليل، ولكن لا تزال قضايا الاغتصاب تلاحقه حتى بعد الوفاة.

هل تشهد الحلقة 13 مساء اليوم وقوع أزمة بين سفينة وسرية بعد معرفة الأخير بأن هناك علاقة بين حبيبته فاتن وسفينة بعد محاولة بسنت الإيقاع بينهما بأية طريقة بتوصية من عنتر، وما الذي سيفعله العتال بعد وفاة ابنه الوحيد سيف .

مسلسل ملوك الجدعنة يعرض يوميًّا في تمام الساعة 7 مساء على شاشة إم بي سي مصر، ويعاد في تمام الساعة 12 ونصف صباحًا إعادة أولى، وفي الساعة 1 ظهرًا إعادة ثانية.

ملوك الجدعنة 13.. ننشر تفاصيل الحلقة الثالثة عشر من مسلسل ملوك الجدعنة 2021 | أزمة قوية بين "سرية" و "سفينة" (مسلسلات رمضان 2021)

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