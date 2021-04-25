استمرا تأهيل عدد من الترع بدمنهور والدقهلية وبني سويف وسوهاج وكفر الشيخ

أعلنت الادارة المركزية للموارد المائية والرى بالدقهلية استمرار اعمال تأهيل ترعة ديل بطول 1.650 كم التابعة لهندسة رى شربين بالإدارة العامة لرى غرب الدقهلية وتطهير ترعة ام الكرم الجديدة وتأهيل ترعة الشون العليا بطول 13 ألف و395 كم وتأهيل ترعة عبدالله بطول 2.100 كم التابعة لهندسة رى شربين بالادارة العامة لرى غرب الدقهلية بالإضافة إلى ترعة ذكي بزمام هندسة ري غرب المنزلة.



وقالت الوزارة في بيان لها إنه جاري إستمرار أعمال تأهيل الترع بهندسة رى مركز ناصر بمحافظة بنى سويف، مؤكدة أنه جارى العمل بترعة على حافظ بطول 9.75 كم وترعة اشمنت الشرقية بطول 2.035 كم بمحافظة بني سويف وأعمال تأهيل ترع "أبو راس - صان السماعنة - شداد" بمحافظة الشرقية.



وأشارت الوزارة خلال البيان الى انه جارى العمل ببدلة حفص بهندسة رى دمنهور بالادارة العامة لرى غرب البحيرة بمعرفة رجال الصيانة الوقائية زمام الادارة المركزية للموارد المائية والرى بالبحيرة بالإضافة إلى تأهيل ترعة اشناواي بزمام هندسة ري السنطة بمحافظة الغربية تحت إشراف الادارة العامة لمشروعات تطوير الري بوسط الدلتا طنطا.



ولفتت الوزارة خلال البيان الي انه جاري أعمال تأهيل ترعة شباس عمير ضمن أعمال تأهيل ترع هندسة ري قلين زمام الإدارة العامة لري غرب كفر الشيخ مشددة الي انه جاري أعمال تأهيل ترعتي الشريفة ونجع تمام الشرقي بزمام ري سوهاج وتنفيذ الادارة العامة لقناطر أسيوط الجديدة.





وأكدت الوزارة انه جاري أيضًا أعمال تأهيل الترع بهندسة رى جهينة بالإدارة العامة لرى سوهاج، وتأهيل ترعة ميت أبو علي بالإضافة إلى البدء في أعمال التطهيرات علي ترعه النصرانية من ترعة السماعنة بالشرقية وتأهيل ترعتي الخط وأم شتيوي واستكمال أعمال تأهيل ترعة العرب بمحافظة المنصورة.



وقام أمجد محمد لبيب رئيس الإدارة المركزية للمتاحف والحدائق والأملاك بقناطرالدلتا، وبحضور طاقم الإشراف على العمليات اليوم الأحد، بتفقد أعمال تأهيل الترع بزمام الإدارة العامة للموارد المائية والري بجنوب الدقهلية.



وقال لبيب إنه جاري تأهيل ترعة المقدام بطول 7 آلاف كم وترعة شكر الله بطول 4 آلاف كم بالإضافة إلى ترعة سنتماي.



وأكد رئيس الإدارة المركزية للمتاحف والحدائق على الالتزام بالبرنامج الزمني وعمليات ضبط جودة التنفيذ واستمرارية المتابعة من قبل أطقم الإشراف وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان انتهاء التنفيذ في المواعيد المحددة.

