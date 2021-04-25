جريزمان يسجل ثنائية رائعة في شباك فياريال ويمنح برشلونة التقدم

تمكن النجم الفرنسي أنطوان جريزمان من تسجيل هدفان لصالح برشلونة أمام فريق فياريال في المباراة التي تجمع بينهم على ملعب إستاد لا سيراميكا ضمن منافسات مباريات الليجا الإسبانية.





وجاء الهدف الأول عن طريق جريزمان بطريقة رائعة من فوق حارس المرمى بعد تمريرة من أوسكار مينجيزا في الدقيقة 28.





واستطاع سريعاً جريزمان من تسجيل هدف تعزيز الفوز في الدقيقة 35 عن طريق خطأ فادح من مدافع فياريال.





وجاءت تشكيلة البلوجرانا على النحو التالي :-





حراسة المرمى : تيرشتيجن.

خط الدفاع : أوسكار مينجويزا ، جيرارد بيكيه ، كليمونت لينجليت ، جوردي ألبا.

خط الوسط : سيرجينيو دست ، سيرجيو بوسكيتس ، فرينكي دي يونج.

خط الهجوم : ليونيل ميسي ، أنطوان جريزمان ، بيدرو جونزاليس لوبيز.





دكة البدلاء

نوريبتو نيتو ، صامويل أومتيتي ، سيرجي روبيرتو ، عثمان ديمبيلي ، ماتيوس فيرنانديز ، جونيور فيربو ، ريكي بويج ، رونالد أراوخو.



