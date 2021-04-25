إعلان حالة الطوارئ في جمهورية مصر العربية لهذا السبب





حالة الطوارئ.. توجد العديد من المور بالغة الأهمية والطارئة التي تستدعي الدول إلى إعلان حاللة الطوارئ بها، من أجل التعامل معها على الوجه الأمثل، بما يحمي الأرواح ويساعد في التخلص من خطار داهم.





إعلان حالة الطوارئ





وقرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، إصدار قرار جمهوري بشأن إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتبارا من اليوم.





حالة الطوارئ مطلوبة





وتصدرت حالة الطوارئ تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب زايدة التساؤلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن سبب هذا القرار الجمهوري وتوقيته.





أسباب إعلان حالة الطوارئ





ونشر نص قرار إعلان حالة الطوارئ اليوم، في الجريدة الرسمية، والذي بين سبب الإعلان، والمتمثل في الظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها الدولة.





نص إعلان حالة الطوارئ





ونص قرار إعلان حالة الطوارئ رقم 174 لسنة 2021، على أننه بعض الاطلاع على الدستور، والاطلاع على قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وعلى قانون حالة الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، ونظرا للظروف الأمنية والصحة الخطيرة التي تمر بها البلاد، وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء، تُعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر تبدأ من الساعة الواحدة من صباح اليوم الأحد، 25 أبريل 2021.





عقوبة مخالفة إعلان حالة الطوارئ





وأوضح القرار عقوبة مخالفة إعلان حالة الطوارئ حيث نصت المادة الثانية من القرار أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة، اتخاذ ما يلزم لحماية البلاد من الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن في جميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين، فيما نصت المادة الأخير من القرار على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية.