Advertisements
عاجل.. وفاة "عشماوي" بعد تنفيذه 1070 حكم إعدام
الأحد 25/أبريل/2021 - 05:00 م
مروة هيكل
Advertisements
توفي مساعد أول شرطة جمال عبدالسميع الشهير بـ"عشماوي"، أشهر منفذي أحكام الإعدام في مصر اليوم الأحد، إثر تعرضه لنوبة قلبية.
ولقي عشماوي ربه اليوم، بعد عشرين عامًا قضاها في تنفيذ القصاص شنقًا من الجناة.
ومن أشهر أحكام الإعدام التي قام بها عشماوي، تنفيذ حكم الإعدام شنقًا في الأخوين فرحات اللذين قاما بتفجير حافلة سياحية أمام المتحف المصري بميدان التحرير، فضلًا عن المئات من أحكام الإعدام الأخرى.
والجدير بالذكر أن حسين قرني الشهير بعشماوي قد نفذ 1070 حكم إعدام بمصلحة السجون.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements