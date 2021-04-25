Advertisements

رفع إحداثيات الحيز العمراني لمنطقتىّ نجع نصر الله والمعنا ضمن مشروع "حيّنا " 

الأحد 25/أبريل/2021 - 05:05 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
Advertisements
أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أنه تم بدء رفع احداثيات الحيز العمراني والبيانات الخاصة بالعقارات ورفع خطوط الكهرباء لمنطقتي نجع نصر الله بالحميدات والمعنا المزمع تطويرهما ضمن مشروع " حيّنا " وذلك بمعرفة اللجنة المشكّلة من إدارة التخطيط العمراني بديوان عام المحافظة، والإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وإدارة الأملاك وهيئة المساحة وهندسة الكهرباء وهيئة السكة الحديد ومديرية الري وهيئة الطرق والكباري.
أوضح محافظ قنا أنه تم اختيار منطقتيّ المعنا بمساحة 125 فدان ونجع نصر الله بالحميدات بمساحة 133 فدان لتنفيذ المشروع بهما، بهدف تعزيز التنمية الحضرية من خلال تنفيذ مشروع تجريبي للتصميم والتخطيط العمراني، وكذلك دعم زيادة حجم الموارد المحلية وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، وتطوير منهجية تشاركية لتخطيط وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، وتعزيز الموارد المحلية وتمكين الإدارة المحلية من إدارتها بشكل أكثر كفاءة،مشيرا إلى أن إجمالي القيمة المالية للمشروع تصل إلى 11 مليون و760 ألف دولار موزعة على محافظتين إحداهما محافظة قنا.
يذكر أن مشروع " حيّنا " يتم تنفيذه بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بهدف إعادة إدارة الأراضي وترتيبها على النحو الذي يحقق أكثر استفادة لكافة الشركاء وهم الأهالي والإدارة المحلية للحد من النمو والزحف العشوائي غير المخطط ومن ثم تحقيق عائد تنموي واستثماري.

أخبار تهمك

شقيقة الطيار عبير المستكاوى لـ محمد رمضان: "حسبي الله قهرت الراجل"

منذ يوم

عاجل.. كارتيرون ينقلب على نجم الزمالك

منذ ساعتين و 42 دقيقة

تعرف علي ضحية حلقة اليوم من "رامز عقله طار"

منذ أقل من ساعة

تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الأحد: البلاد تتعرض لمنخفض جوي

منذ حوالي 16 ساعة

بالمستندات بلاغ للنائب العام ضد مسلسل ملوك الجدعنة

منذ أقل من ساعتين

قنبلة الموسم.. موسيماني يصر على طرد كهربا من الأهلي

منذ 43 دقيقة

عاجل.. وفاة "عشماوي" بعد تنفيذه 1070 حكم إعدام

منذ 43 دقيقة

وزير التعليم يكشف حقيقة إلغاء أجزاء من مناهج الثانوي

منذ ساعة و 22 دقيقة

بيان مهم من "التعليم" بشأن امتحانات الشهور لصفوف النقل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. التعليم تعلن اختبارات شهر أبريل المتممة للفصل الدراسي الثاني

منذ حوالي 5 ساعات

محمد رمضان يغلق التعليق على منشور نعي الطيار بعد الهجوم عليه

منذ حوالي 23 ساعة

أسطورة ليفربول يفتح النار على صلاح بعد التعثر أمام نيوكاسل

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. انفصال عربة قطار أبوقير بالإسكندرية (صور)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ يوم

عاجل.. قفزة كبيرة في إصابات كورونا اليومية وانخفاض الوفيات (بيان رسمي)

منذ حوالي 16 ساعة

أول تعليق من مخرج مسلسل "موسى" على ظهور إسماعيل ياسين بشكل غير لائق

منذ ساعة و 10 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:00 م

عاجل.. وفاة "عشماوي" بعد تنفيذه 1070 حكم إعدام

وزير التعليم يكشف حقيقة إلغاء أجزاء من مناهج الثانوي

04:20 م

قنبلة الموسم.. موسيماني يصر على طرد كهربا من الأهلي

05:00 م

بيان مهم من "التعليم" بشأن امتحانات الشهور لصفوف النقل

11:25 ص

محمد رمضان يغلق التعليق على منشور نعي الطيار بعد الهجوم عليه

07:09 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى