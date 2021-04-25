رفع إحداثيات الحيز العمراني لمنطقتىّ نجع نصر الله والمعنا ضمن مشروع "حيّنا " 

أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أنه تم بدء رفع احداثيات الحيز العمراني والبيانات الخاصة بالعقارات ورفع خطوط الكهرباء لمنطقتي نجع نصر الله بالحميدات والمعنا المزمع تطويرهما ضمن مشروع " حيّنا " وذلك بمعرفة اللجنة المشكّلة من إدارة التخطيط العمراني بديوان عام المحافظة، والإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وإدارة الأملاك وهيئة المساحة وهندسة الكهرباء وهيئة السكة الحديد ومديرية الري وهيئة الطرق والكباري.

أوضح محافظ قنا أنه تم اختيار منطقتيّ المعنا بمساحة 125 فدان ونجع نصر الله بالحميدات بمساحة 133 فدان لتنفيذ المشروع بهما، بهدف تعزيز التنمية الحضرية من خلال تنفيذ مشروع تجريبي للتصميم والتخطيط العمراني، وكذلك دعم زيادة حجم الموارد المحلية وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، وتطوير منهجية تشاركية لتخطيط وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، وتعزيز الموارد المحلية وتمكين الإدارة المحلية من إدارتها بشكل أكثر كفاءة،مشيرا إلى أن إجمالي القيمة المالية للمشروع تصل إلى 11 مليون و760 ألف دولار موزعة على محافظتين إحداهما محافظة قنا.

يذكر أن مشروع " حيّنا " يتم تنفيذه بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بهدف إعادة إدارة الأراضي وترتيبها على النحو الذي يحقق أكثر استفادة لكافة الشركاء وهم الأهالي والإدارة المحلية للحد من النمو والزحف العشوائي غير المخطط ومن ثم تحقيق عائد تنموي واستثماري.

