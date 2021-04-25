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التشكيل الرسمي لمواجهة مان سيتي وتوتنهام فى نهائي كأس الرابطة الإنجليزية
الأحد 25/أبريل/2021 - 05:12 م
مصطفى صابر
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أعلن المدير الفني بيب جوارديولا عن تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة نظيره توتنهام هوتسبير فى نهائى كأس الرابطة الإنجليزية.
وجاء تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة توتنهام كالتالي:
في حراسة المرمى: ستيفين.
في خط الدفاع: كانسيلو، دياز، لابورت، ووكر.
في خط الوسط: فرناندينيو، جوندوجان، دي بروين.
في خط الهجوم: رياض محرز، ستيرلينج، فودين
بينما جاءت تشكيلة توتنهام لمواجهة مانشستر سيتي كالاتي:
في حراسة المرمى: هوجو لوريس
في خط الدفاع: أورييه، ألدرفايريلد، داير، ريجيلون.
في خط الوسط: هاري وينكس، هوبيرج، لو سيلسو.
في خط الهجوم: هاري كين، سون هيونج، لوكاس مورا.
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