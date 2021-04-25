التشكيل الرسمي لمواجهة مان سيتي وتوتنهام فى نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

أعلن المدير الفني بيب جوارديولا عن تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة نظيره توتنهام هوتسبير فى نهائى كأس الرابطة الإنجليزية.





وجاء تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة توتنهام كالتالي:





في حراسة المرمى: ستيفين.





في خط الدفاع: كانسيلو، دياز، لابورت، ووكر.





في خط الوسط: فرناندينيو، جوندوجان، دي بروين.





في خط الهجوم: رياض محرز، ستيرلينج، فودين









بينما جاءت تشكيلة توتنهام لمواجهة مانشستر سيتي كالاتي:





في حراسة المرمى: هوجو لوريس





في خط الدفاع: أورييه، ألدرفايريلد، داير، ريجيلون.





في خط الوسط: هاري وينكس، هوبيرج، لو سيلسو.





في خط الهجوم: هاري كين، سون هيونج، لوكاس مورا.



