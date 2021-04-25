ريهام حجاج تفاجئ منتقديها بتعليق صادم





ريهام حجاج ، اشتعلت المنافسة بين كافة الأعمال الدرامية النمقدمة خلال رمضان 2021، وبين النجوم الذين يتنافسون من أجل إثبات تفوقهم وجدارتهم.





ريهام حجاج





ونالت الفنانة ريهام حجاج الصيب الأكبر من التعليقات السلبية على ظهورها في مسلسلها الجديد "كل ما نفترق" الذي يعرض حالياً بسبب إطلالتها التي تشبه الرجال به.





إطلالة ريهام حجاج





وأطلت ريهام حجاج على جمهورها بشكل وصفه الكثيرون بالغريب، حيث بدت وكأنها رجل، مرتديا زيا صعيدياً وبشعر قصير، خلال عرض مسلسلها "كل ما نفترق".





ريهام حجاج تشبه الرجال





وشبه البعض النجمة ريهام حجاج بالرجل بينما ذهب آخرون إلى أنها تقلد الرجال وتشخص دور رجل، لتنهال عليها التعليقات السلبية بسبب إطلالتها وقصة شعرها.





رد ريهام حجاج الصادم





وفاجأت ريهام حجاج جمهورها برد على حسابها الرسمي عبر "إنستجرام" قالت فيه: "هي الناس اللي بتقول إن شخصية زينب ولد صعيدي بقصة!! بتخترعوا ليه يعني لو اللي بيتكلم مجنون فالمستمع عاقل أكيد إزاي هعمل دور راجل الشخصية اسمها زينب".





ريهام حجاج توضح تفاصيل قصة شعرها





وأضافت ريهام حجاج عبر منشورها على إنستجرام: "زينب يعني زوزو (بنت) وأول ظهور ليا في الحلقة الأولى يعني مش مفاجأة، وطبيعي لو بنت شعرها كده ولبست عمة هيطلع لها قصة ومش معنى إنها صعيدية يبقى لازم يبقى شعرها كيرلي زي شخصية البنات الصعايدة القمر".





أحداث مسلسل ريهام حجاج





يُذكر أن مسلسل "كل ما نفترق" من بطولة الفنانة ريهام حجاج وتدور أحداثه حول فتاة تسمى نور وتقرر عائلة زوجها التخلص منها بعد اكتشاف أسرارهم، ولكن سرعان ما تعود نور للحياة وتبدأ في البحث عن ابنتها المخطوفة.



