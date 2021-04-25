Advertisements

عاجل.. الرئيس الصومالي السابق يعلن تعرض مقره لهجوم من قبل عسكريين

الأحد 25/أبريل/2021 - 05:16 م
بوابة الفجر
دعاء جمال
Advertisements

أعلن الرئيس الصومالي السابق حسن شيخ محمود أن مقره تعرض لهجوم على يد عسكريين، وذلك وفقا لما نقلته شبكة "روسيا اليوم" في خبر عاجل لها.

 

ولم يكتف الرئيس الصومالي السابق بالإعلان عن تعرض مقره للجوم بل إنه حمل أيضا الرئيس الحالي محمد عبد الله فرماجو المسؤولية عن الحادث.

 

وكتب الرئيس السابق الذي كان يقود البلاد خلال فترة بين 2012 و2017 على حسابه في "تويتر" اليوم الأحد: "من المؤسف جدا أن الجيش بقيادة رئيسنا السابق هاجم مقر إقامتي. لقد حذرت سابقا وأحذر مجددا من خطر تسييس الأمن. يتحمل فرماجو المسؤولية عن عواقب ذلك".

 

ويأتي ذلك على خلفية اندلاع اشتباكات في مقديشو بين قوات أمنية موالية للرئيس محمد عبد الله محمد وأخرى معارضة لقرار تمديد ولايته الرئاسية.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد عبد الله فرماجو عسكريين حسن شيخ محمود الصومال الرئيس الصومالي السابق

أخبار تهمك

بيان مهم من "التعليم" بشأن امتحانات الشهور لصفوف النقل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. انفصال عربة قطار أبوقير بالإسكندرية (صور)

منذ حوالي 14 ساعة

تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الأحد: البلاد تتعرض لمنخفض جوي

منذ حوالي 16 ساعة

بالمستندات بلاغ للنائب العام ضد مسلسل ملوك الجدعنة

منذ أقل من ساعتين

محمد رمضان يغلق التعليق على منشور نعي الطيار بعد الهجوم عليه

منذ حوالي 23 ساعة

تعرف علي ضحية حلقة اليوم من "رامز عقله طار"

منذ أقل من ساعة

أول تعليق من مخرج مسلسل "موسى" على ظهور إسماعيل ياسين بشكل غير لائق

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. كارتيرون ينقلب على نجم الزمالك

منذ ساعتين و 44 دقيقة

وزير التعليم يكشف حقيقة إلغاء أجزاء من مناهج الثانوي

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. قفزة كبيرة في إصابات كورونا اليومية وانخفاض الوفيات (بيان رسمي)

منذ حوالي 16 ساعة

شقيقة الطيار عبير المستكاوى لـ محمد رمضان: "حسبي الله قهرت الراجل"

منذ يوم

أسطورة ليفربول يفتح النار على صلاح بعد التعثر أمام نيوكاسل

منذ ساعتين و 23 دقيقة

الكشف عن سر مشادة حسام حسن ورمضان صبحي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

قنبلة الموسم.. موسيماني يصر على طرد كهربا من الأهلي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. التعليم تعلن اختبارات شهر أبريل المتممة للفصل الدراسي الثاني

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وفاة "عشماوي" بعد تنفيذه 1070 حكم إعدام

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

شاهد لحظة انفجار خزان مازوت في بيروت

رويترز: داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم فيينا دون عرض أدلة

عاجل.. احتجاز رهائن في مقر شركة مالية في العاصمة الجورجية تبليسي

عاجل.. ترامب يعلن إجراء أول تطعيم ضد كورونا في الولايات المتحدة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:00 م

عاجل.. وفاة "عشماوي" بعد تنفيذه 1070 حكم إعدام

وزير التعليم يكشف حقيقة إلغاء أجزاء من مناهج الثانوي

04:20 م

قنبلة الموسم.. موسيماني يصر على طرد كهربا من الأهلي

05:00 م

بيان مهم من "التعليم" بشأن امتحانات الشهور لصفوف النقل

11:25 ص

محمد رمضان يغلق التعليق على منشور نعي الطيار بعد الهجوم عليه

07:09 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى