عاجل.. الرئيس الصومالي السابق يعلن تعرض مقره لهجوم من قبل عسكريين

أعلن الرئيس الصومالي السابق حسن شيخ محمود أن مقره تعرض لهجوم على يد عسكريين، وذلك وفقا لما نقلته شبكة "روسيا اليوم" في خبر عاجل لها.

ولم يكتف الرئيس الصومالي السابق بالإعلان عن تعرض مقره للجوم بل إنه حمل أيضا الرئيس الحالي محمد عبد الله فرماجو المسؤولية عن الحادث.

وكتب الرئيس السابق الذي كان يقود البلاد خلال فترة بين 2012 و2017 على حسابه في "تويتر" اليوم الأحد: "من المؤسف جدا أن الجيش بقيادة رئيسنا السابق هاجم مقر إقامتي. لقد حذرت سابقا وأحذر مجددا من خطر تسييس الأمن. يتحمل فرماجو المسؤولية عن عواقب ذلك".

ويأتي ذلك على خلفية اندلاع اشتباكات في مقديشو بين قوات أمنية موالية للرئيس محمد عبد الله محمد وأخرى معارضة لقرار تمديد ولايته الرئاسية.