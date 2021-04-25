Advertisements

خالد الجندي يحذر من التهكم على السنة النبوية (فيديو)

الأحد 25/أبريل/2021 - 05:27 م
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
حذر على الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من خطورة التهكم على السنة النبوية، مشددًا على أن ذكر السنة النبوية هو ذكر لله سبحانه وتعالى، والسخرية من السنة والنبي –صلى الله عليه وسلم- يعني السخرية والتهكم من الدين والله سبحانه وتعالى.

وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"،اليوم الأحد، أنه قام بعمل اختبار بسيط للناس بالأمس، ولكن بعض ممن يعلقوا لافتات "إلا رسول الله.. كلنا فداك يارسول الله"، رسب في هذا الامتحان بتهكمهم على السنة النبوية والحبيب المصطفى –صلى الله عليه وسلم-.

وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أنه حذر جمهوره بالأمس من خطورة العين والحسد، منوهًا بأنه بعد أن ذكر رأي النبي –صلى الله عليه وسلم- في الحسد بقوله: " اسْتَعِينُوا عَلَى قَضَاءِ حَوَائِجِكُمْ بِالْكِتْمَانِ، فَإِنَّ كُلَّ ذِي نِعْمَةٍ مَحْسُودٌ"، ظهر أعداء النبي عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتهكموا ويتطاولوا لحديثه عن أن العين قد تسبب الوفاة؛ لكونهم جمعوا بين الجهل وقلة الادب.

أخبار تهمك

تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الأحد: البلاد تتعرض لمنخفض جوي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ يوم

عاجل.. قفزة كبيرة في إصابات كورونا اليومية وانخفاض الوفيات (بيان رسمي)

منذ حوالي 17 ساعة

وزير التعليم يكشف حقيقة إلغاء أجزاء من مناهج الثانوي

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يفوز على فياريال بثنائية ليشعل صراع صدارة الدوري الإسباني

منذ 12 دقيقة

بيان مهم من "التعليم" بشأن امتحانات الشهور لصفوف النقل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. التعليم تعلن اختبارات شهر أبريل المتممة للفصل الدراسي الثاني

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. انفصال عربة قطار أبوقير بالإسكندرية (صور)

منذ حوالي 14 ساعة

محمد رمضان يغلق التعليق على منشور نعي الطيار بعد الهجوم عليه

منذ يوم

عاجل.. وفاة "عشماوي" بعد تنفيذه 1070 حكم إعدام

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. كارتيرون ينقلب على نجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

قنبلة الموسم.. موسيماني يصر على طرد كهربا من الأهلي

منذ ساعة و 17 دقيقة

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مواجهة الزمالك والبنك الأهلي

منذ أقل من ساعة

أول تعليق من مخرج مسلسل "موسى" على ظهور إسماعيل ياسين بشكل غير لائق

منذ أقل من ساعتين

شقيقة الطيار عبير المستكاوى لـ محمد رمضان: "حسبي الله قهرت الراجل"

منذ يوم

بالمستندات بلاغ للنائب العام ضد مسلسل ملوك الجدعنة

منذ ساعتين و 26 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:00 م

عاجل.. وفاة "عشماوي" بعد تنفيذه 1070 حكم إعدام

وزير التعليم يكشف حقيقة إلغاء أجزاء من مناهج الثانوي

04:20 م

قنبلة الموسم.. موسيماني يصر على طرد كهربا من الأهلي

05:00 م

بيان مهم من "التعليم" بشأن امتحانات الشهور لصفوف النقل

11:25 ص

برشلونة يفوز على فياريال بثنائية ليشعل صراع صدارة الدوري الإسباني

06:05 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى