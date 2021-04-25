خالد الجندي يحذر من التهكم على السنة النبوية (فيديو)

حذر على الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من خطورة التهكم على السنة النبوية، مشددًا على أن ذكر السنة النبوية هو ذكر لله سبحانه وتعالى، والسخرية من السنة والنبي –صلى الله عليه وسلم- يعني السخرية والتهكم من الدين والله سبحانه وتعالى.



وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"،اليوم الأحد، أنه قام بعمل اختبار بسيط للناس بالأمس، ولكن بعض ممن يعلقوا لافتات "إلا رسول الله.. كلنا فداك يارسول الله"، رسب في هذا الامتحان بتهكمهم على السنة النبوية والحبيب المصطفى –صلى الله عليه وسلم-.



وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أنه حذر جمهوره بالأمس من خطورة العين والحسد، منوهًا بأنه بعد أن ذكر رأي النبي –صلى الله عليه وسلم- في الحسد بقوله: " اسْتَعِينُوا عَلَى قَضَاءِ حَوَائِجِكُمْ بِالْكِتْمَانِ، فَإِنَّ كُلَّ ذِي نِعْمَةٍ مَحْسُودٌ"، ظهر أعداء النبي عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتهكموا ويتطاولوا لحديثه عن أن العين قد تسبب الوفاة؛ لكونهم جمعوا بين الجهل وقلة الادب.

