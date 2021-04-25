Advertisements

نجم تشيلسي مطلوب في وولفرهامبتون

الأحد 25/أبريل/2021 - 05:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن وولفرهامبتون الإنجليزي أعرب عن رغبته في التعاقد مع أحد نجوم تشيلسي الإنجليزي في الفترة المقبلة.

وأفاد موقع  Football Insider البريطاني بأن وولفرهامبتون انضم إلى سباق التعاقد على الإنجليزي تامي أبراهام نجم تشيلسي بعد أن واجه الفريق مشاكل عديدة في الموسم الحالي بسبب الغياب الطويل لهدافه راؤول خيمينيز.

وأكد الموقع البريطاني أنه تم ربط أبراهام في الفترة الماضية بالإنضمام إلى العديد من الأندية في الدوري الإنجليزي على رأسهم ناديه السابق أستون فيلا وويستهام يونايتد وليستر سيتي.

وأوضح الموقع البريطاني أنه من المُرجح أن يبيع تشيلسي أبراهام في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد أن أصبح النجم الإنجليزي لا يحصل على وقت كافي للعب منذ وصول توماس توخيل المدير الفني للبلوز.

أخبار تهمك

شقيقة الطيار عبير المستكاوى لـ محمد رمضان: "حسبي الله قهرت الراجل"

منذ يوم

تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الأحد: البلاد تتعرض لمنخفض جوي

منذ حوالي 16 ساعة

بالمستندات بلاغ للنائب العام ضد مسلسل ملوك الجدعنة

منذ أقل من ساعتين

الكشف عن سر مشادة حسام حسن ورمضان صبحي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

وزير التعليم يكشف حقيقة إلغاء أجزاء من مناهج الثانوي

منذ ساعة و 25 دقيقة

تعرف علي ضحية حلقة اليوم من "رامز عقله طار"

منذ أقل من ساعة

عاجل.. انفصال عربة قطار أبوقير بالإسكندرية (صور)

منذ حوالي 14 ساعة

محمد رمضان يغلق التعليق على منشور نعي الطيار بعد الهجوم عليه

منذ حوالي 23 ساعة

أول تعليق من مخرج مسلسل "موسى" على ظهور إسماعيل ياسين بشكل غير لائق

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. كارتيرون ينقلب على نجم الزمالك

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل.. التعليم تعلن اختبارات شهر أبريل المتممة للفصل الدراسي الثاني

منذ حوالي 5 ساعات

قنبلة الموسم.. موسيماني يصر على طرد كهربا من الأهلي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. وفاة "عشماوي" بعد تنفيذه 1070 حكم إعدام

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. قفزة كبيرة في إصابات كورونا اليومية وانخفاض الوفيات (بيان رسمي)

منذ حوالي 16 ساعة

بيان مهم من "التعليم" بشأن امتحانات الشهور لصفوف النقل

منذ حوالي 6 ساعات

أسطورة ليفربول يفتح النار على صلاح بعد التعثر أمام نيوكاسل

منذ ساعتين و 24 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:00 م

عاجل.. وفاة "عشماوي" بعد تنفيذه 1070 حكم إعدام

وزير التعليم يكشف حقيقة إلغاء أجزاء من مناهج الثانوي

04:20 م

قنبلة الموسم.. موسيماني يصر على طرد كهربا من الأهلي

05:00 م

بيان مهم من "التعليم" بشأن امتحانات الشهور لصفوف النقل

11:25 ص

محمد رمضان يغلق التعليق على منشور نعي الطيار بعد الهجوم عليه

07:09 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى