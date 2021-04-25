نجم تشيلسي مطلوب في وولفرهامبتون

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن وولفرهامبتون الإنجليزي أعرب عن رغبته في التعاقد مع أحد نجوم تشيلسي الإنجليزي في الفترة المقبلة.

وأفاد موقع Football Insider البريطاني بأن وولفرهامبتون انضم إلى سباق التعاقد على الإنجليزي تامي أبراهام نجم تشيلسي بعد أن واجه الفريق مشاكل عديدة في الموسم الحالي بسبب الغياب الطويل لهدافه راؤول خيمينيز.

وأكد الموقع البريطاني أنه تم ربط أبراهام في الفترة الماضية بالإنضمام إلى العديد من الأندية في الدوري الإنجليزي على رأسهم ناديه السابق أستون فيلا وويستهام يونايتد وليستر سيتي.

وأوضح الموقع البريطاني أنه من المُرجح أن يبيع تشيلسي أبراهام في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد أن أصبح النجم الإنجليزي لا يحصل على وقت كافي للعب منذ وصول توماس توخيل المدير الفني للبلوز.