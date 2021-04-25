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جدول ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مواجهة الزمالك والبنك الأهلي

الأحد 25/أبريل/2021 - 05:29 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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يتصدر أحمد سمير جناح فريق طلائع الجيش ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز برصيد 9 أهداف بينما يتنافس معه كل من حسام حسن مهاجم سموحة ومحمد شريف لاعب الأهلي.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق البنك الأهلي ضمن مباريات الدوري المصري غدً الاثنين بعدما حقق النادي الأهلي الفوز أمس على إنبي بثلاث أهداف مقابل هدف.

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مواجهة الزمالك والبنك الأهلي:

أحمد سمير لاعب طلائع الجيش 9 أهداف
حسام حسن لاعب سموحة 9 أهداف
محمد شريف لاعب الأهلي 8 أهداف
عمر كمال لاعب المصري 8 أهداف
يوسف أوباما لاعب الزمالك 7 أهداف
أحمد ياسر ريان لاعب سيراميكا كليوباترا 7 أهداف
رامى صبري لاعب إنبي 7 أهداف

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