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رئيس الوزراء يتابع موقف الأراضى المخطط زراعتها في شمال ووسط سيناء

الأحد 25/أبريل/2021 - 05:41 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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اجتمع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع كل من السيد القصير، وزير الزراعة ‏واستصلاح الاراضى، واللواء مصطفى أمين، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء ‏ايهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولى عدد من الجهات المعنية، لمتابعة الموقف الخاص ‏بالأراضى المخطط زراعتها فى شمال ووسط سيناء.

وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن اجتماع اليوم يستهدف الاطلاع على نتائج ‏الدراسات الخاصة بموقف الأراضى الصالحة للزراعة فى شمال ووسط سيناء، والتى سيتم ‏الاعتماد فى زراعتها على المياه الناتجة من مشروع معالجة مياه مصرف بحر البقر، وذلك تنفيذا ‏لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد.‏

وأوضح رئيس الوزراء أنه نظرًا لأهمية هذا المشروع، فقد تم الاعتماد على الدراسات الواردة من ‏أكثر من جهة للتأكد من مدى صلاحية الأراضى للزراعة، ومساحاتها.‏

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال ‏الاجتماع، استعراض نتائج أعمال اللجنة المشكلة لاستطلاع ودراسة المناطق التى أشارت الهيئة ‏العامة للتنمية الزراعية بصلاحيتها للزراعة فى شمال ووسط سيناء، لتحديد المساحات الصالحة ‏للزراعة، ونوعية المحاصيل الملائمة لطبيعة التربة، مشيرًا إلى أن الدراسات قد أثبتت صلاحية ‏العديد من الأراضى فى تلك المناطق للزراعة.‏

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