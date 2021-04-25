Advertisements
رئيس الوزراء يتابع موقف الأراضى المخطط زراعتها في شمال ووسط سيناء
الأحد 25/أبريل/2021 - 05:41 م
مارينا بشارة
Advertisements
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع كل من السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، واللواء مصطفى أمين، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء ايهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولى عدد من الجهات المعنية، لمتابعة الموقف الخاص بالأراضى المخطط زراعتها فى شمال ووسط سيناء.
وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن اجتماع اليوم يستهدف الاطلاع على نتائج الدراسات الخاصة بموقف الأراضى الصالحة للزراعة فى شمال ووسط سيناء، والتى سيتم الاعتماد فى زراعتها على المياه الناتجة من مشروع معالجة مياه مصرف بحر البقر، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد.
وأوضح رئيس الوزراء أنه نظرًا لأهمية هذا المشروع، فقد تم الاعتماد على الدراسات الواردة من أكثر من جهة للتأكد من مدى صلاحية الأراضى للزراعة، ومساحاتها.
وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض نتائج أعمال اللجنة المشكلة لاستطلاع ودراسة المناطق التى أشارت الهيئة العامة للتنمية الزراعية بصلاحيتها للزراعة فى شمال ووسط سيناء، لتحديد المساحات الصالحة للزراعة، ونوعية المحاصيل الملائمة لطبيعة التربة، مشيرًا إلى أن الدراسات قد أثبتت صلاحية العديد من الأراضى فى تلك المناطق للزراعة.
وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن اجتماع اليوم يستهدف الاطلاع على نتائج الدراسات الخاصة بموقف الأراضى الصالحة للزراعة فى شمال ووسط سيناء، والتى سيتم الاعتماد فى زراعتها على المياه الناتجة من مشروع معالجة مياه مصرف بحر البقر، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد.
وأوضح رئيس الوزراء أنه نظرًا لأهمية هذا المشروع، فقد تم الاعتماد على الدراسات الواردة من أكثر من جهة للتأكد من مدى صلاحية الأراضى للزراعة، ومساحاتها.
وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض نتائج أعمال اللجنة المشكلة لاستطلاع ودراسة المناطق التى أشارت الهيئة العامة للتنمية الزراعية بصلاحيتها للزراعة فى شمال ووسط سيناء، لتحديد المساحات الصالحة للزراعة، ونوعية المحاصيل الملائمة لطبيعة التربة، مشيرًا إلى أن الدراسات قد أثبتت صلاحية العديد من الأراضى فى تلك المناطق للزراعة.
Advertisements