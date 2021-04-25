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موعد مباراة الهلال المقبلة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الأحد 25/أبريل/2021 - 05:30 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، صدمة كبيرة أمس السبت، بخسارته أمام استقلول، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وخسر الهلال السعودي برباعية مقابل هدف أمام استقلول، حيث سجل أهداف الاخير مانوشخر دزاليلوف، فيما أحرز هدف الزعيم الوحيد في اللقاء بافتيمبي جوميز.

موعد مباراة الهلال السعودي المقبلة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بنظيره الشباب، في أولى مبارياته بالدوري السعودي للمحترفين بعد انتهاء مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

ومن المقرر أن تقام مباراة الهلال والشباب، يوم الجمعة الموافق السابع من شهر مايو المقبل، في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين.

وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة التاسعة إلا ثلث بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ثلث بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر إلا ثلث بتوقيت أبوظبي.

ويحتل الهلال المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 48 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة.

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