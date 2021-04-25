موعد مباراة الهلال المقبلة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

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موعد مباراة الهلال المقبلة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
الأحد 25/أبريل/2021 - 05:30 م
أمل الحلفاوي
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تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، صدمة كبيرة أمس السبت، بخسارته أمام استقلول، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.
وخسر الهلال السعودي برباعية مقابل هدف أمام استقلول، حيث سجل أهداف الاخير مانوشخر دزاليلوف، فيما أحرز هدف الزعيم الوحيد في اللقاء بافتيمبي جوميز.
موعد مباراة الهلال السعودي المقبلة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بنظيره الشباب، في أولى مبارياته بالدوري السعودي للمحترفين بعد انتهاء مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.
ومن المقرر أن تقام مباراة الهلال والشباب، يوم الجمعة الموافق السابع من شهر مايو المقبل، في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين.
وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة التاسعة إلا ثلث بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ثلث بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر إلا ثلث بتوقيت أبوظبي.
ويحتل الهلال المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 48 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة.
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