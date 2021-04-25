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ترتيب الدورى الفرنسى قبل مواجهة ليون وليل الليلة

الأحد 25/أبريل/2021 - 05:30 م
ترتيب الدورى الفرنسى
ترتيب الدورى الفرنسى
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ترتيب الدورى الفرنسى .. تشهد الـ5 دوريات الكبرى منافسات قوية على صدارة المسابقة، ولاسيما الإسباني والفرنسي والإيطالي.

ترتيب الدورى الفرنسى

وبحث الكثيرون عن ترتيب الدورى الفرنسى قبل مباريات اليوم في الأسبوع الـ34 من المسابقة وعلى رأسها مواجهة ليون وليل المهمة والتي تنطلق مساء اليوم.

منافسة شرسة على ترتيب الدورى الفرنسى

 واشتعل ترتيب الدورى الفرنسى هذا الوسم، حيث لا يوجد فارق كبير في النقاط بين المتصدر وفرق الوصافة، ما يعطي قوة كبيرة للبطولة.

متصدر ترتيب الدورى الفرنسى

ويتصدر فريق باريس سان جيرمان ترتيب الدورى الفرنسى برصيد 72 نقطة، بينما يحتل المركز الثاني فريق ليل الذي لديه مباراة مهمة اليوم برصيد 70 نقطة، ما يجعل المنافسة شرسة.

باريس يتصدر ترتيب الدورى الفرنسى

وخاض باريس متصدر ترتيب الدورى الفرنسى 34 مواجهة، حقق خلالها الفوز في 23 وتعادل فى 3 بينما خسر 8 مواجهات في المسابقة.

ليل ثاني ترتيب الدورى الفرنسى

ولعب ليل صاحب المركز الثانى في ترتيب الدورى الفرنسى 34 نقطة، فاز فى 20 وتعادل فى 10 وخسر 3 مواجهات، بينما لديه فرصة ذهبية الليلة حال فوزه على ليون، حيث سيرتف رصيده إلى 73 نقطة، تضمن له الصدارة بفارق نقطة.

ترتيب الدورى الفرنسى واشتعال المنافسة

وتغلب فريق باريس سان جيرمان صاحب المركز الأول في ترتيب الدورى الفرنسى على نظير ميتز في المباراة التي جمعت بين الفريقين ليلة أمس بـ3 أهاف مقابل هدف وحيد.

موناكو ثالث ترتيب الدورى الفرنسى
 
وجاء فريق موناكو بالمركز الثالث في ترتيب الدورى الفرنسى برصيد 68 نقطة، جمعها من 33 مباراة، فاز خلالها فى 21 وتعادل 5 وخسر 7 مواجهات، وحال الفوز فى مباراة اليوم أمام أنجيه يرفع رصيده إلى 71 نقطة، وينفرد بالمركز الثانى حال تعثر ليل أمام ليون.

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