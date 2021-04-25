السياحة: الانتهاء من تطعيم جميع العاملين بالقطاع نهاية مايو المقبل (فيديو)

قالت الدكتورة سها بهجت، مستشار وزيرة السياحة والمتحدث باسم الوزارة، إن استئناف حركة الطيران الكاملة بين مصر وروسيا مؤثر جدًا في انتعاش حركة السياحة.



وأضافت "نهى عاصم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن الفترة الماضية كانت مصر حريصة على الفتح البطيء للسياحة، ولكن المؤشرات تؤكد ان هناك تزايد في التدفقات السياحية حتى وإن كانت قليلة وهذا مؤشر جيد.



وتابعت مستشار وزيرة السياحة والمتحدث باسم الوزارة، أن الوزارة والمطارات وجميع العاملين على اتم الاستعداد لاستئناف حركة السياحة، منوهة بأنه بنهاية شهر مايو سيتم الانتهاء من تطعيم جميع العاملين بقطاع السياحة.

