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"التموين": صرف 90 % من السلع التموينية لشهر أبريل

الأحد 25/أبريل/2021 - 06:17 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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أكد رئيسا شركتي الجملة (العامة – المصرية) التابعتين لوزارة التموين والتجارة الداخلية أن نسب صرف السلع التموينية على بطاقة الدعم وصل الى 90%، واشار رئيسا الشركتين الى أن المخازن التابعة لهم يوجد بها 28 سلعة تتنوع ما بين الارز والزيت والسكر والمكرونة والفول والعدس والصلصة والشاي والاجبان والكثير من السلع التي تصرف لبقالي التموين ومنافذ جمعيتي لصرفها للمواطنين على بطاقة الدعم شهريا.

وخلال التقرير الذي عُرض على الاستاذ الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ، أكد رئيسا الشركتين الى ان نسب ضخ السلع الاساسية وصلت الى معدلات جيدة، حيث اوضح التقرير الى ان نسب ضخ الزيت يوميا يصل الى 3 الاف طن، والسكر يصل الى 4 الاف طن، والارز والمكرونة الف طن لكل صنف منهم، كما كشف التقرير الوارد للدكتور علي المصيحلي الى توافر وضخ كميات كبيرة يومياً من الدواجن المجمدة للمجمعات الاستهلاكية ومنافذ التوزيع الاخرى، واشار التقرير ايضا انه يتم ضخ اللحوم المجمدة بالمجمعات الاستهلاكية لتوفير احتياجات المواطن من اللحوم بسعر 65 جنيه للكيلو الواحد.

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