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محمد عمارة يتلقى لقاح كورونا.. ويدعو المصريين للحصول عليه

الأحد 25/أبريل/2021 - 05:37 م
النائب محمد عمارة عضو مجلس الشيوخ
النائب محمد عمارة عضو مجلس الشيوخ
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تلقى النائب محمد عمارة، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن حزب الشعب الجمهوري، اليوم الأحد، جرعة اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

ودعا النائب محمد عمارة، كافة المواطنين لتسجيل الدخول لحجز ميعاد تلقي اللقاح، للوقاية من خطر إصابتهم بالفيروس اللعين.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، بضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية، التي أقرتها وزارة الصحة، واتباع آليات التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة، فضلا عن تجنب التجمعات، والتواجد في الأماكن المزدحمة، للحفاظ على الأرواح، وتجنب خطر نقل العدوى، خاصة في ظل هذه الأيام التي تشهد فيها مصرنا عدد من المناسبات الدينية.

وفي سياق آخر، هنأ الدكتور محمد عمارة المصريين، بمناسبة عيد تحرير سيناء، الأرض المقدسة التي استردتها قواتنا المسلحة الباسلة، كما هنأ عضو الشيوخ أقباط مصر بمناسبة أحد الشعانين، مؤكداً أن شعب مصر نسيج واحد يظهر معدنه الأصيل دوما، ضارب بأعماقه في جذور التاريخ.

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محمد عمارة مجلس الشيوخ كورونا تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحرير سيناء

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