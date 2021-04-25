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وزير السياحة والآثار يستقبل السفير الروسي بالقاهرة

الأحد 25/أبريل/2021 - 05:42 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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استقبل اليوم الأحد، وزير السياحة والآثار، السفير چيورچي بوريسنكو سفير روسيا بالقاهرة، وذلك بمقر الوزارة بالزمالك.

واستهل الوزير اللقاء بالتأكيد على استعداد مصر التام وجاهزية منتجعاتها السياحية لاستقبال السياحة من روسيا ومن جميع دول العالم.

وأشار إلى أن المنتجعات السياحية في جنوب سيناء والبحر الأحمر والتي تقرر عودة السياحة إليها منذ استئناف الحركة السياحية في يوليو الماضي، وشهدت زيادة ملحوظة في أعداد السائحين خلال الأشهر الماضية مما يدل على ثقة الدول المصدرة للسياحة في المقصد السياحي المصري بسبب سلامة الإجراءات الإحترازية المطبقة بالمنتجعات السياحية والتزام العاملين بها، بما يضمن إقامة ممتعة وآمنة للسائحين.

ومن جانبه أكد سفير روسيا بالقاهرة عشق المواطنين الروس لمصر وحضارتها العريقة، مشيرا  إلى أهمية المقصد السياحي المصري بالنسبة لهم، لارتباطهم بمصر منذ الطفولة حيث أنهم يدرسون الحضارة المصرية في مراحل تعليمهم.

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مصر روسيا السياحة الاثار

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