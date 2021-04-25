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مسلسل موسى الحلقة 12.. محمد رمضان يرتدي حذاء لأول مرة في حياته

الأحد 25/أبريل/2021 - 05:41 م
مسلسل موسى الحلقة 12
مسلسل موسى الحلقة 12
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مسلسل موسى الحلقة 12.. اشتعلت أحداث مسلسلات رمضان 2021 والتتي تجمع ألمع نجوم الدراما المصرية والعربية ومن بينها العمل الدرامي الذي يقدمه محمد رمضان.

مسلسل موسى الحلقة 12

وتصدر مسلسل موسى الحلقة 12 تريند محرك البحث الشهير جوجل عقب مشاهدة الأحداث التي تضمنها العرض، الذي شهد أحداثا عديدة.

أحداث مسلسل موسى الحلقة 12

وشهد مسلسل موسى الحلقة 12 ظهور مؤلف المسلسل ضمن الأحداث بدور الحاج حسين تاجر المشغولات الفضية في سوق باب اللوق.

تفاصيل مسلسل موسى الحلقة 12

وأهدى تاجر المشغولات الفضية خلال مسلسل موسى الحلقة 12 محمد رمضان خاتما مكتوب عليه اسمه، وذلك بعدما رآه معجبا بالمشغولات.
 
رمضان يرتدي الحذاء في مسلسل موسى الحلقة 12

كما استلم محمد رمضان الحذاء في مسلسل موسى الحلقة 12 الذي اشتراه من الخواجة، ليراتدي أول حذاء فى حياته في مشهد لاقى رواجا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
 
مواعيد عرض مسلسل محمد رمضان

 ويعرض مسلسل موسى  والذي عرضت خحلقته 12 أمس عبر فضائية dmc  مسلسل في تمام الساعة 6:30  مساء طوال شهر رمضان 2021، ويعاد الساعة 11.30 مساء و11:00 صباحا.


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