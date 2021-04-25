نجم الزمالك السابق يكشف مصير فرجاني ساسي

كشف تامر عبد الحميد نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق،صعوبة التوقع ببطل الدوري هذا الموسم مؤكداً أن الزمالك لن ينجح في تمديد تعاقده مع التونسي فرجاني ساسى.

وقال تامر عبد الحميد الذى حل ضيفاً على برنامج النجوم فى رمضان مع الاذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة:"الزمالك لن يجدد تعاقده مع فرجانى ساسى بنهاية الموسم ، ولو زيزو عايز يمشى يبقى يتفضل يمشى".

وأضاف :"الزمالك لم يخطأ في الموافقة على اعارة مصطفى محمد لأن اللاعب ينتظره مستقبل كبير في أوروبا ولكن الزمالك لم يجد بديل مناسب حتى الان له".

وأكمل نجم الزمالك الأسبق:"أداء كهربا مع الأهلى هو الأقل بين كل الأندية التي لعب لها اللاعب ، وأرشح الشناوى ومحمد صلاح وأحمد حجازى للظهور مع المنتخب الاوليمبى في اوليمبياد طوكيو".

وأكمل :" صعب توقع بطل الدوري هذا الموسم ، والزمالك لايزال عنده فرصة للتتويج باللقب المحلى".