الأوقاف: إنهاء خدمة أحمد خلف سيد عطا بناءً على حكم قضائي

أكدت وزارة الأوقاف أنه بناء على الحكم القضائي الصادر بشأنه، أنهت الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام وزارة الأوقاف اليوم الأحد خدمة أحمد خلف سيد عطا فني صيانة بمديرية أوقاف أسيوط.



وأكد وزارة الأوقاف أنه من تاريخه أصبح المذكور لا علاقة له بالوزارة، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف أسيوط على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها كل فيما يخصه تأكيدًا على ذلك.



أعلنت هيئة الأوقاف المصرية عن مبادرة لتشجيع المواطنين المتعاملين معها على سداد المديونيات المتأخرة والمستحقة للهيئة، حيث قررت أنه في حالة ما إذا تم سداد إجمالي المديونية دفعة واحدة سيتم الإعفاء من 90% من غرامات التأخير، وفي حالة سداد نصف المديونية يتم الإعفاء من 30 % من غرامات التأخير.



وأوضحت هيئة الأوقاف أن هذا الإعفاء يسري اعتبارا من 1 إبريل وحتى 1 يونيو 2021 مشددة انه لن يلتفت إلى أي طلبات بعد هذا التاريخ.



وأكدت الأوقاف أن هذا الإعفاء لا يسري على الموضوعات التي يوجد عليها نزاعات قضائية متداولة بين الشخص والهيئة إلا بعد عرض كل حالة على حدة على مجلس الإدارة وفقا لما يحقق صالح الوقف.



وفي وقت سابق أكد د. عبد الله حسن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف أنه على الرغم من الظروف الاقتصادية في العالم كله بسبب انتشار فيروس كورونا فإن هيئة الأوقاف المصرية بفضل الله وبدعم كل أجهزة ومؤسسات الدولة ذات الصلة بشئون الأوقاف وبما اتخذته الهيئة من خطوات جادة في مجال استثمار أعيان الوقف وضبط جميع شئونها المالية والإدارية وجهود العاملين بها فإنها قد حققت العديد من الأرقام القياسية في مجال الاستثمار واستيداء حقوقها.

