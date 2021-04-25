Advertisements

الأوقاف: إنهاء خدمة أحمد خلف سيد عطا بناءً على حكم قضائي

الأحد 25/أبريل/2021 - 05:50 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
Advertisements
أكدت وزارة الأوقاف أنه بناء على الحكم القضائي الصادر بشأنه، أنهت الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام وزارة الأوقاف اليوم الأحد خدمة أحمد خلف سيد عطا فني صيانة بمديرية أوقاف أسيوط.

وأكد وزارة الأوقاف أنه من تاريخه أصبح المذكور لا علاقة له بالوزارة، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف أسيوط على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها كل فيما يخصه تأكيدًا على ذلك.

أعلنت هيئة الأوقاف المصرية عن مبادرة لتشجيع المواطنين المتعاملين معها على سداد المديونيات المتأخرة والمستحقة للهيئة، حيث قررت أنه في حالة ما إذا تم سداد إجمالي المديونية دفعة واحدة سيتم الإعفاء من 90% من غرامات التأخير، وفي حالة سداد نصف المديونية يتم الإعفاء من 30 % من غرامات التأخير.

وأوضحت هيئة الأوقاف أن هذا الإعفاء يسري اعتبارا من 1 إبريل وحتى 1 يونيو 2021 مشددة انه لن يلتفت إلى أي طلبات بعد هذا التاريخ.

وأكدت الأوقاف أن هذا الإعفاء لا يسري على الموضوعات التي يوجد عليها نزاعات قضائية متداولة بين الشخص والهيئة إلا بعد عرض كل حالة على حدة على مجلس الإدارة وفقا لما يحقق صالح الوقف.

وفي وقت سابق أكد د. عبد الله حسن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف أنه على الرغم من الظروف الاقتصادية في العالم كله بسبب انتشار فيروس كورونا فإن هيئة الأوقاف المصرية بفضل الله وبدعم كل أجهزة ومؤسسات الدولة ذات الصلة بشئون الأوقاف وبما اتخذته الهيئة من خطوات جادة في مجال استثمار أعيان الوقف وضبط جميع شئونها المالية والإدارية وجهود العاملين بها فإنها قد حققت العديد من الأرقام القياسية في مجال الاستثمار واستيداء حقوقها.

أخبار تهمك

برشلونة يفوز على فياريال بثنائية ليشعل صراع صدارة الدوري الإسباني

منذ 12 دقيقة

وزير التعليم يكشف حقيقة إلغاء أجزاء من مناهج الثانوي

منذ أقل من ساعتين

محمد رمضان يغلق التعليق على منشور نعي الطيار بعد الهجوم عليه

منذ يوم

قنبلة الموسم.. موسيماني يصر على طرد كهربا من الأهلي

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. انفصال عربة قطار أبوقير بالإسكندرية (صور)

منذ حوالي 14 ساعة

أول تعليق من مخرج مسلسل "موسى" على ظهور إسماعيل ياسين بشكل غير لائق

منذ أقل من ساعتين

بالمستندات بلاغ للنائب العام ضد مسلسل ملوك الجدعنة

منذ ساعتين و 26 دقيقة

بيان مهم من "التعليم" بشأن امتحانات الشهور لصفوف النقل

منذ حوالي 7 ساعات

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مواجهة الزمالك والبنك الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ يوم

عاجل.. كارتيرون ينقلب على نجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الأحد: البلاد تتعرض لمنخفض جوي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. التعليم تعلن اختبارات شهر أبريل المتممة للفصل الدراسي الثاني

منذ حوالي 5 ساعات

شقيقة الطيار عبير المستكاوى لـ محمد رمضان: "حسبي الله قهرت الراجل"

منذ يوم

عاجل.. قفزة كبيرة في إصابات كورونا اليومية وانخفاض الوفيات (بيان رسمي)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. وفاة "عشماوي" بعد تنفيذه 1070 حكم إعدام

منذ ساعة و 17 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:00 م

عاجل.. وفاة "عشماوي" بعد تنفيذه 1070 حكم إعدام

وزير التعليم يكشف حقيقة إلغاء أجزاء من مناهج الثانوي

04:20 م

قنبلة الموسم.. موسيماني يصر على طرد كهربا من الأهلي

05:00 م

بيان مهم من "التعليم" بشأن امتحانات الشهور لصفوف النقل

11:25 ص

برشلونة يفوز على فياريال بثنائية ليشعل صراع صدارة الدوري الإسباني

06:05 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى