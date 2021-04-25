تنسيق إماراتي مصري لحماية الأمن العربي (فيديو)

تقف مصر والإمارات دائما في مقدمة المدافعين عن الأمن العربي، ومن هذا المنطلق، بحث قادة الدولتين أبرز الملفات المطروحة على الساحة الإقليمية، خلال لقاء جمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد بالقاهرة.

بحث اللقاء آفاق التعاون المشترك بين مصر والإمارات، كما تطرق إلى مستجدات جائحة كورونا في البلدين والعالم، والجهود المبذولة للحد من تداعياتها على مختلف المستويات، وفقا لما أوردته قناة "مداد نيوز".

أكد الشيخ محمد بن زايد حرص الإمارات الدائم على التنسيق مع مصر، خاصة فيما يتعلق بالملفات والأزمات الإقليمية وسبل التعامل معها.

أكد الرئيس السيسي حرص مصر على تعزيز التعاون مع الإمارات في مختلف المجالات، وكذلك تطرقت المباحثات إلى أزمة سد النهضة والتعنت الإثيوبي في حلها، كما تم الاتفاق على مواصلة بذل الجهود المشتركة من تسوية أزمات المنطقة، وتم الاتفاق على تعظيم التعاون المصري الإماراتي كدعامة أساسية لحماية الأمن القومي العربي.