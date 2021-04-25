بأكثر من 190 مليار جنيه.. كيف تساهم الإسكان في إدخال المياه والصرف الصحي للمناطق الريفية؟

مجهودات كبيرة ومستمرة، تبذلها الدولة المصرية، لتوفير المياه الصالحة للشرب، ومد شبكات الصرف الصحي بالمناطق الريفية، المحرومة من تلك الخدمات الحيوية، لا سيما وأنها ترتبط ارتباطا وثيقا بنمط الحياة اليومية للمواطنين القاطنين فى تلك المناطق.



فمنذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى حكم مصر، أخذ على عاتقه مهمة الارتقاء بمستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات، لا سيما القطاعات الحيوية، التى تمس احتياجاتهم اليومية، والتى يأتى فى مقدمتها توفير مياه الشرب، ومد شبكات الصرف الصحى، فى إطار تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030، من أجل إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة.



فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" كيف تساهم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فى إدخال مياه الشرب والصرف الصحى وتوصيلها للمناطق الريفية والمحرومة.



- منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى حكم مصر، وحتى شهر مارس الماضى، تم الانتهاء من تنفيذ 1143 مشروعا لمياه الشرب، وصرف صحى المدن، وصرف صحى المناطق الريفية.



- بلغت الطاقة الإجمالية لمشروعات مياه الشرب التى تم تنفيذها 11 مليون متر مكعب يوميا.



- بلغت الطاقة الإجمالية لمشروعات الصرف الصحى التى تم تنفيذها 6.9 مليون متر مكعب يوميا.



- تخدم مشروعات مياه الشرب أكثر من 60 مليون نسمة.



- تخدم مشروعات الصرف الصحى أكثر من 45 مليون نسمة.



- بلغت التكلفة الإجمالية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، خلال تلك الفترة، 63.3 مليار جنيه.



- جارٍ تنفيذ 571 مشروعا لمياه الشرب، وصرف صحى المدن، وصرف صحى المناطق الريفية.



- تبلغ الطاقة الإجمالية لمشروعات مياه الشرب الجارى تنفيذها 22.9 مليون متر مكعب يوميا.



- تبلغ الطاقة الإجمالية لمشروعات الصرف الصحىة الجارى تنفيذها 3.1 مليون متر مكعب يوميا.



- تبلغ التكلفة الإجمالية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، الجارى تنفيذها 63.3 مليار جنيه.