نائبة بالشيوخ: تحرير سيناء ستظل ذكرى مضيئة في قلوب المصريين

هنأت النائبة أمل رمزى، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، جموع الشعب المصري والقائد الزعيم الرئيس عبدالفتاح السيسي، والقوات المسلحة بمناسبة عيد تحرير سيناء ذكرى العزة والكرامة.



وقالت عضو مجلس الشيوخ، في بيان لها، إنه عندما نتذكر تحرير سيناء نتذكرها بكل فخر واعتزاز، ونتذكر معها كل من ساهم في معركة الحرب والسلام، من قادة عسكريين وضباط وجنود القوات المسلحة المصرية الذين قدموا أرواحهم فداء للدفاع عن هذا الوطن.



واضافت النائبة أمل رمزى، أنه يأتي احتفال مصر بتلك الذكرى التي إستطاعت فيها تحرير بقعة عزيزة من أرضها بعد انسحاب آخر جندى إسرائيلى منها، مؤكدة أنها ستظل مضيئة في قلوب كل المصريين.



وتابعت: ذكرى تحرير سيناء وضعت حد للصراع المصري الإسرائيلي، حيث استردت مصر أرض سيناء كاملة بعد سلسلة طويلة من الصراع، والذى انتهى باستعادة الأراضى المصرية كاملة بعد انتصار كاسح للسياسة والعسكرية المصرية، التى تعد فخر الأمة العربية.



وأكدت "رمزى" أن تاريخ العسكرية المصرية معروف لدي الجميع بحبه لوطنه والدفاع عنه وعدم التهاون أو التفريط في حقوقه مهما كانت التكلفة.