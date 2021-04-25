إذا زالت المشقة عند السفر هل يجوز الافطار؟.. المفتي يجيب

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، ردًا على حكم الإفطار حال زالت المشقة عند السفر، إن رخصة الإفطار للمسافر لم ترتبط بالمشقة وإنما ترتبط بقضية السفر في حد ذاته، فالعلة في الحكم هو السفر وليس المشقة.



وأوضح "علام"، خلال حواره مع برنامج "كتب عليكم الصيام" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد، أن المشقة نسبية فما يمثل مشقة للبعض قد يكون لا يمثل مشكلة للبعض الأخر، فالمشقة لا تصلح أن تكون علة للإفطار لكونها تحتلف من شخص لأخر.



وتابع مفتي الجمهورية، أن الإفطار للمسافر مرتبط بقطع مسافة معينة بغض النظر عن الوسيلة المستخدمة لقطعها وسواء حدثت مشقة أم لم تحدث، منوهًا بأن المسافة هي محل اجتهاد من العلماء، والذي عليه جماهير الأمة ودار الإفتاء أنه يرخص للمسافر مسافة 85 كيلو متر فما فوق الإفطار وقصر الصلاة وجمع الصلوات.

