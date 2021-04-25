تعرف على موعد عرض مسلسل موسى الحلقة 13





مسلسل موسى الحلقة 13 .. زاد البحث من قبل الكثيرين حول مسلسلات رمضان 2021 الكثيرة والمتنوعة، من أجل الإلمام بكافة تفاصيلها ومعرفة ملخصاتها وأبرز الأحداث.





مسلسل موسى الحلقة 13





وتساءل الكثيرون عن موعد عرض مسلسل موسى الحلقة 13 من أجل معرفة الأحداث الجديدة، بعدما قام موسى بارتداء حذاء في قدمه لأور مرة في تاريخه.





أحداث ما قبل مسلسل موسى الحلقة 13





ويترقب الجمهور مشاهدة مسلسل موسى الحلقة 13 بعدما ظهر منتج العمل وهو يؤدي دور صاحب محل مشغولات فضية حيث بقى محمد رمضان أمام المحل واقفا وهو معجب بخاتم، ليهديه له صاحب المحل وعليه اسمه.





حذاء محمد رمضان خلال مسلسل الاختيار الحلقة 13





واستلم محمد رمضان الحذاء في مسلسل موسى الحلقة 12 الذي اشتراه من الخواجة، ليراتدي أول حذاء فى حياته في مشهد لاقى رواجا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.





موعد عرض مسلسل موسى الحلقة 13





وأعلنت مجموعة قنواتdmc عن عرض مسلسل موسى الحلقة 13، اليوم و طوال رمضان 2021 في تمام الـ6:30 مساءً ويعاد في الـ11.30 مساء و 11:00 صباحاً.

أبطال مسلسل موسى

ويعتبر مسلسل موسى من بين مسلسلات رمضان 2021 التي تلقى إقبالا وترقبا من الكثيرين، حيث يقوم ببطولته محمد رمضان ويشاركه سمية الخشاب وعبير صبري، وممجموعة من ألمع نجوم الفن.



