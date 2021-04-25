Advertisements

نجم الأهلي السابق: جمهور الزمالك سبب نكسة لاعبيه

الأحد 25/أبريل/2021 - 06:30 م
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements

قال أحمد بلال مهاجم الأهلى ومنتخب مصر الأسبق ، أن جمهور الزمالك سبب نكسة لاعبيه لانهم بلغة الكورة " بيفطسهم".

 وتحدث أحمد بلال الذى حل ضيفاً على برنامج النجوم فى رمضان مع الاذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة:"جمهور الزمالك هو اللى بيفطس لاعيبته بإيده ، جمهور الزمالك هو اللى عمل كده في باسم مرسى وأيمن حفنى وعمرو زكى وغيرهم".

ويضيف أحمد بلال :"فين اللاعيبة دلوقتى ، حد يقولى راحوا فين ، جمهور الزمالك طلع بيهم السماء الزمالك فجأة ويقولك ده كريستيانو وده ميسى وفى الاخر مفيش بطولة حتى ".

وأكمل مهاجم الاهلى الأسبق:"لا أضع مصطفى محمد في دماغى ، لما سـألونى عنه نصحته وقولت مهاجم كويس بس محتاج يطور من نفسه في بعض الحاجات مش أكثر من كده خالص ، وطلع بعض الإعلاميين ركبوا التريند وهاجمونى بدون سبب رغم أن الكابتن الكبير على خليل طلع في قناة الزمالك وقال نفس كلامى أن مصطفى محمد مهاجم كويس بس محتاج يطور بعض الحاجات".

وعن عرض الزمالك لضمه قال أحمد بلال :" وأنا راجع من تركيا كلمنى ممدوح عباس وعرض عليا مبلغ كبير للعب للزمالك ولكن رفضت مقدرش الاقى نفسى في فرقة بتناقس الاهلى ".

أخبار تهمك

عاجل.. كارتيرون ينقلب على نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

تحديد موعد عودة نجم الأهلي من الإصابة

منذ ساعة و 7 دقيقة

قنبلة الموسم.. موسيماني يصر على طرد كهربا من الأهلي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مواجهة الزمالك والبنك الأهلي

منذ أقل من ساعتين

محمد رمضان يغلق التعليق على منشور نعي الطيار بعد الهجوم عليه

منذ يوم

عاجل.. التعليم تعلن اختبارات شهر أبريل المتممة للفصل الدراسي الثاني

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. انفصال عربة قطار أبوقير بالإسكندرية (صور)

منذ حوالي 15 ساعة

شقيقة الطيار عبير المستكاوى لـ محمد رمضان: "حسبي الله قهرت الراجل"

منذ يوم

عاجل.. قفزة كبيرة في إصابات كورونا اليومية وانخفاض الوفيات (بيان رسمي)

منذ حوالي 18 ساعة

وزير التعليم يكشف حقيقة إلغاء أجزاء من مناهج الثانوي

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من محمد رمضان على وفاة الطيار أشرف أبو اليسر

منذ يوم

عاجل.. وفاة "عشماوي" بعد تنفيذه 1070 حكم إعدام

منذ ساعتين و 15 دقيقة

بيان مهم من "التعليم" بشأن امتحانات الشهور لصفوف النقل

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ يوم

تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الأحد: البلاد تتعرض لمنخفض جوي

منذ حوالي 18 ساعة

برشلونة يفوز على فياريال بثنائية ليشعل صراع صدارة الدوري الإسباني

منذ ساعة و 10 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:00 م

عاجل.. وفاة "عشماوي" بعد تنفيذه 1070 حكم إعدام

وزير التعليم يكشف حقيقة إلغاء أجزاء من مناهج الثانوي

04:20 م

بيان مهم من "التعليم" بشأن امتحانات الشهور لصفوف النقل

11:25 ص

محمد رمضان يغلق التعليق على منشور نعي الطيار بعد الهجوم عليه

07:09 م

برشلونة يفوز على فياريال بثنائية ليشعل صراع صدارة الدوري الإسباني

06:05 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى