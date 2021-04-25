نجم الأهلي السابق: جمهور الزمالك سبب نكسة لاعبيه





قال أحمد بلال مهاجم الأهلى ومنتخب مصر الأسبق ، أن جمهور الزمالك سبب نكسة لاعبيه لانهم بلغة الكورة " بيفطسهم".





وتحدث أحمد بلال الذى حل ضيفاً على برنامج النجوم فى رمضان مع الاذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة:"جمهور الزمالك هو اللى بيفطس لاعيبته بإيده ، جمهور الزمالك هو اللى عمل كده في باسم مرسى وأيمن حفنى وعمرو زكى وغيرهم".





ويضيف أحمد بلال :"فين اللاعيبة دلوقتى ، حد يقولى راحوا فين ، جمهور الزمالك طلع بيهم السماء الزمالك فجأة ويقولك ده كريستيانو وده ميسى وفى الاخر مفيش بطولة حتى ".





وأكمل مهاجم الاهلى الأسبق:"لا أضع مصطفى محمد في دماغى ، لما سـألونى عنه نصحته وقولت مهاجم كويس بس محتاج يطور من نفسه في بعض الحاجات مش أكثر من كده خالص ، وطلع بعض الإعلاميين ركبوا التريند وهاجمونى بدون سبب رغم أن الكابتن الكبير على خليل طلع في قناة الزمالك وقال نفس كلامى أن مصطفى محمد مهاجم كويس بس محتاج يطور بعض الحاجات".





وعن عرض الزمالك لضمه قال أحمد بلال :" وأنا راجع من تركيا كلمنى ممدوح عباس وعرض عليا مبلغ كبير للعب للزمالك ولكن رفضت مقدرش الاقى نفسى في فرقة بتناقس الاهلى ".



