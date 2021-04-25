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برشلونة يفوز على فياريال بثنائية ليشعل صراع صدارة الدوري الإسباني

الأحد 25/أبريل/2021 - 06:05 م
بوابة الفجر
مصطفى صابر
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حقق نادي برشلونة فوز ثمين ومثُير على نظيره فياريال بنتيجة 2-1 في إطار منافسات الدوري الإسباني.

وبادر نادي فياريال في تسجيل الهدف الأول في الدقيقية 26 عن طريق سامويل تشوكويزي ولكن سريعا ماعادت برشلونة للقاء.

وتمكن النجم الفرنسي أنطوان جريزمان من تسجيل هدفان لصالح برشلونة أمام فريق فياريال في المباراة التي تجمع بينهم على ملعب إستاد لا سيراميكا ضمن منافسات مباريات الليجا الإسبانية.

وجاء الهدف الأول عن طريق جريزمان بطريقة رائعة من فوق حارس المرمى بعد تمريرة من أوسكار مينجيزا في الدقيقة 28.

واستطاع سريعاً جريزمان من تسجيل هدف تعزيز الفوز في الدقيقة 35 عن طريق خطأ فادح من مدافع فياريال.

وكانت تشكيلة البلوجرانا على النحو التالي :-

حراسة المرمى : تيرشتيجن.
خط الدفاع : أوسكار مينجويزا ، جيرارد بيكيه ، كليمونت لينجليت ، جوردي ألبا.
خط الوسط : سيرجينيو دست ، سيرجيو بوسكيتس ، فرينكي دي يونج.
خط الهجوم : ليونيل ميسي ، أنطوان جريزمان ، بيدرو جونزاليس لوبيز.

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