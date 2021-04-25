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تحديد موعد عودة نجم الأهلي من الإصابة
الأحد 25/أبريل/2021 - 06:08 م
محمد الدمتناوي
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كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، أمامه 15 يومًا للسماح له بالمشاركة في المباريات الرسيمة.
جاء ذلك بعد اقتراب تماثل للشفاء تمامًا من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية والتى أبعدته عن المشاركة منذ مواجهة الأهلى وبايرين ميونيخ الألماني يوم 8 فبراير الماضى بكأس العالم للأندية.
وتابع المصدر، أن علي معلول سيعود للمشاركة في التدريبات الجماعية مطلع شهر مايو المقبل، لكن قرار مشاركته في المباريات سيتأخر وذلك بناء على نصيحة ناصر الشيملى طبيب منتخب تونس الذي حذر من التعجل في إشراك اللاعب.
وأكد المصدر، أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يرفض الضغط على اللاعب من أجل المشاركة وترك له الحرية في العودة.
وبدأ معلول مرحلة الجري حول الملعب، وسيؤدى تدريبات الكرة خلال أيام وينتظر المشاركة في تدريبات فريقه الجماعية مطلع شهر مايو المقبل.
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