تحديد موعد عودة نجم الأهلي من الإصابة

كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، أمامه 15 يومًا للسماح له بالمشاركة في المباريات الرسيمة.





جاء ذلك بعد اقتراب تماثل للشفاء تمامًا من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية والتى أبعدته عن المشاركة منذ مواجهة الأهلى وبايرين ميونيخ الألماني يوم 8 فبراير الماضى بكأس العالم للأندية.





وتابع المصدر، أن علي معلول سيعود للمشاركة في التدريبات الجماعية مطلع شهر مايو المقبل، لكن قرار مشاركته في المباريات سيتأخر وذلك بناء على نصيحة ناصر الشيملى طبيب منتخب تونس الذي حذر من التعجل في إشراك اللاعب.





وأكد المصدر، أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يرفض الضغط على اللاعب من أجل المشاركة وترك له الحرية في العودة.





وبدأ معلول مرحلة الجري حول الملعب، وسيؤدى تدريبات الكرة خلال أيام وينتظر المشاركة في تدريبات فريقه الجماعية مطلع شهر مايو المقبل.