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أزمة في الزمالك بسبب تجديد عقد نجم الفريق
الأحد 25/أبريل/2021 - 06:59 م
محمد الدمتناوي
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تواصل محمود حمدى الونش، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع جهاز الكرة بالفريق، من أجل المطالبة بتعديل عقده مع القلعة البيضاء، خلال الفترة المقبلة.
حيث كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن الونش يرى أن قيمة عقده لا تتناسب مع المجهود الكبير الذى يبذله مع الفريق فى المباريات، خلال الفترة الماضية
وتابع المصدر، أن الونش رفض الحصول على مبلغ 6 ملايين فى الموسم الواحد، وطلب زيادة قيمة عقده، وذلك بعدما تواجد بمعسكر منتخب مصر خلال الفترة الأخيرة.
وحصل الونش على وعد من جانب إدارة الزمالك، بزيادة قيمة عقده، ولكن بشرط الاستمرار على نفس المستوى الذى يظهر به فى المباريات خلال الفترة المقبلة.
ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 36 نقطة من أصل 16 مباراة.
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