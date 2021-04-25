موعد أذان مغرب الأحد 13 من رمضان 2021 وأفضل أدعية الإفطار





حددت إمساكية الهيئة العامة للمساحة، موعد رفع أذان مغرب اليوم الأحد 13 من شهر رمضان المبارك، في محافظة القاهرة، والمقرر في الساعة 6.29 مساء، وتقام صلاة العشاء والتراويح في الساعة 7.52 مساء، ليصل عدد ساعات الصوم نحو 15.3 ساعة.





موعد أذان مغرب الأحد 13 من رمضان





ويرفعأذان فجر غد الاثنين ليلة 14 من شهر رمضان المبارك في الساعة 3.45 صباحا، على أن يراعي المقيمون خارج القاهرة فروق التوقيت.





أدعية بعد أذان مغرب الأحد 13 من رمضان





ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أنه قال عند فطره: "ذهب الظمأ وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله"، كما قال "ص": "اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي".



