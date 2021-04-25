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ضبط عويس الخائن.. مواعيد عرض مسلسل الاختيار 2 الحلقة 13

الأحد 25/أبريل/2021 - 06:21 م
مسلسل الاختيار 2 الحلقة 13
مسلسل الاختيار 2 الحلقة 13
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مسلسل الاختيار 2 الحلقة 13 .. حقق العمل الدرامي الذي يقدمه المخرج بيتر ميمي وبمشاركة مجموعة من ألمع نجوم الدراما المصرية والعربية نجاحاً كبيراً بعد عرض 12 حلقة.

مسلسل الاختيار 2 الحلقة 13

ويترقب المشاهدون عرض مسلسل الاختيار 2 الحلقة 13 لمتابعةالأحداث الجديدة عقب التوصل إلى المشاركون في اغتيال شهيد الواجب المقدم محمد مبروك والقبض على "عويس" الذابط الخائن.

موعد مسلسل الاختيار 2 الحلقة 13

ويبحث الكثيرون عن موعد عرض مسلسل الاختيار 2 الحلقة 13 لمتابعة الأحداث الجديدة، حيث اشتعلت الحلقات السابقة، بعدما تم رصد "زكريا" من قبل أحد العناصر الإرهابية الذي وصل لمحل مسكنه ويستعد لاغتياله.

أحداث سبقت مسلسل الاختيار 2 الحلقة 13

وتناولت الأحداث السابقة لعرض مسلسل الاختيار 2 الحلقة 13 القبض على أحد العناصر الإخوانية الإرهابية الخطيرة والذي أدلى بمعلومات عن تورط الضابط عويس الخائن في مقتل صديقه محمد مبروك ورصد تحركات كريم عبدالعزيز.

وترصد بوابة الفجر الإلكترونية مواعيد عرض مسلسل الاختيار 2 الحلقة 13 لمتابعينا الكرام في السطور التالية:

موعد عرض مسلسل الاختيار 2 الحلقة 13 على "أون"

أعلنت مجموعة قنوات أون الفضائية عن إذاعة مسلسل الاختيار 2 الحلقة 13 في تمام الـ9 مساءً كما يعاد في الـ2 صباحا مع وجود إعادة ثانية في 3 ونصف مساءً.

موعد عرض مسلسل الاختيار 2 الحلقة 13 على قناة أبو ظبي وإي آر تي حكايات

ويذاع مسلسل الاختيار 2 الحلقة 13 عبر فضائية قناة أبوظبي في تمام الـ11 مساءً، وينقل عبر قناة Art  حكايات في الـ11 مساءً ويعاد في السابعة صباحا والـ3 عصراً، وذلك طوال شهر رمضان 2021.

مسلسل الاختيار 2 ونجوم العمل

ويقوم ببطولة مسلسل الاختيار 2 الذي يترقب المشاهدون عرض الحلقة 13 اليوم، النجم كريم عبدالعزيز وأحمد مكي وإنجي المقدم وهو من إخراج بيتر ميمي.

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